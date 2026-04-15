nelson cruz
Gigantes del Cibao anuncian a Nelson Cruz como asesor especial
Jaylon Pimentel fue nombrado como gerente general de operaciones.
Los Gigantes del Cibao anunciaron la designación de
Nelson Cruz como asesor especial de operaciones de béisbol, así como el nombramiento
de Jaylon Pimentel como gerente general de operaciones de la franquicia.
Cruz, una verdadera leyenda de la organización, tuvo una destacada carrera en la Liga
de Béisbol Profesional de la República Dominicana vistiendo exclusivamente el uniforme
de los Gigantes del Cibao, consolidándose como una de las figuras más queridas por la
fanaticada.
Además, ha sido gerente general del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol
en las últimas dos ediciones, y es un hombre que goza del respeto de las 30
organizaciones de Grandes Ligas, gracias a su liderazgo, experiencia y conocimiento del
juego.
La información fue ofrecida por el presidente de operaciones de la franquicia, Alfredo
Acebal Rizek, quien valoró la integración de Cruz a la estructura del equipo.
“Tener a Nelson Cruz con nosotros es simplemente una gran bendición, él es una leyenda
de nuestra organización y alguien muy querido con un nivel de conocimiento avanzado
que nos ayudará en todos los aspectos, estamos muy contentos de que sea parte de
nuestra estructura”, expresó Acebal Rizek.
Cruz trabajará directamente con el departamento de operaciones de béisbol, aportando
en áreas clave como evaluación de talento, desarrollo de jugadores y toma de decisiones
estratégicas.
En ese mismo orden, los Gigantes del Cibao anunciaron el nombramiento de Jaylon
Pimentel como gerente general de operaciones, reconociendo su crecimiento y su
impacto dentro de la organización, incluyendo su contribución para lograr la
clasificación a la postemporada en la pasada campaña.
“Jaylon es un joven con una gran preparación, disciplina y una visión moderna del juego.
Ha demostrado su capacidad de trabajo y liderazgo, y confiamos en que seguirá
aportando al crecimiento y éxito de nuestra organización” Expresó el presidente