Gigantes del Cibao anuncian a Nelson Cruz como asesor especial

Los Gigantes del Cibao anunciaron la designación de

Nelson Cruz como asesor especial de operaciones de béisbol, así como el nombramiento

de Jaylon Pimentel como gerente general de operaciones de la franquicia.

Cruz, una verdadera leyenda de la organización, tuvo una destacada carrera en la Liga

de Béisbol Profesional de la República Dominicana vistiendo exclusivamente el uniforme

de los Gigantes del Cibao, consolidándose como una de las figuras más queridas por la

fanaticada.

Además, ha sido gerente general del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol

en las últimas dos ediciones, y es un hombre que goza del respeto de las 30

organizaciones de Grandes Ligas, gracias a su liderazgo, experiencia y conocimiento del

juego.

La información fue ofrecida por el presidente de operaciones de la franquicia, Alfredo

Acebal Rizek, quien valoró la integración de Cruz a la estructura del equipo.

“Tener a Nelson Cruz con nosotros es simplemente una gran bendición, él es una leyenda

de nuestra organización y alguien muy querido con un nivel de conocimiento avanzado

que nos ayudará en todos los aspectos, estamos muy contentos de que sea parte de

nuestra estructura”, expresó Acebal Rizek.

Cruz trabajará directamente con el departamento de operaciones de béisbol, aportando

en áreas clave como evaluación de talento, desarrollo de jugadores y toma de decisiones

estratégicas.

En ese mismo orden, los Gigantes del Cibao anunciaron el nombramiento de Jaylon

Pimentel como gerente general de operaciones, reconociendo su crecimiento y su

impacto dentro de la organización, incluyendo su contribución para lograr la

clasificación a la postemporada en la pasada campaña.

“Jaylon es un joven con una gran preparación, disciplina y una visión moderna del juego.

Ha demostrado su capacidad de trabajo y liderazgo, y confiamos en que seguirá

aportando al crecimiento y éxito de nuestra organización” Expresó el presidente