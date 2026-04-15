Adrian Del Castillo da un H4 en el décimo y Diamondbacks superan Orioles

Adrian Del Castillo conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada e impulsó cinco para guiar a los Arizona Diamondbacks a una victoria de 8-5 sobre los Baltimore Orioles el miércoles.

Arizona tuvo un balance de 6-3 en su gira de nueve partidos contra los Mets de Nueva York, Filadelfia y Baltimore, ganando dos de los tres encuentros en cada equipo.

Jeremiah Jackson conectó un jonrón e impulsó tres carreras para Baltimore, que ha perdido dos partidos consecutivos por primera vez desde la barrida de tres juegos en Pittsburgh del 3 al 5 de abril.

Después de que Geraldo Perdomo avanzara al corredor automático Corbin Carroll a tercera con un sacrificio al inicio de la décima entrada, Del Castillo conectó un jonrón de la temporada contra una recta de 2-0 de Tyler Wells (0-1), enviando la pelota a las gradas del jardín central. Un sencillo de Nolan Arenado más tarde en la entrada impulsó una carrera más.

Ryan Thompson (1-0) lanzó una novena entrada perfecta para Arizona. Juan Morillo se adjudicó su primer salvamento con una décima entrada sin carreras.

Con el partido empatado 4-4, Grant Wolfram de Baltimore permitió un sencillo de toque de Ketel Marte y un doble de Carroll al comienzo de la séptima entrada. Dos bateadores después, Del Castillo conectó un rodado que pasó por el guante de Wolfram, dejando al campocorto Gunnar Henderson con una sola jugada en primera base y permitiendo que Marte anotara.

Los Orioles empataron el partido en la parte baja de la entrada con un sencillo productor de Leody Taveras contra Kevin Ginkel.

Del Castillo también conectó un triple de dos carreras en la tercera entrada que rozó el guante del jardinero izquierdo Weston Wilson y que originalmente se había anotado como un error.

Marte, quien fue descartado el martes por molestias en la espalda, se fue de 1-5 como bateador designado de Arizona.

El abridor de Arizona, Eduardo Rodríguez, permitió cuatro carreras, incluyendo el jonrón de dos carreras de Jackson en la quinta entrada, en cinco entradas. Ponchó a tres bateadores.

Kyle Bradish, de Baltimore, lanzó seis entradas, su mayor cantidad en la temporada. Permitió cuatro carreras y ponchó a cuatro bateadores.