El sistema ABS en duda para usarse en Lidom en torneo venidero
Lo que parecía encaminado a convertirse en una realidad para el próximo torneo invernal ya no luce tan seguro.
Lidom todavía no tiene definida la implementación del sistema de árbitros automatizados (ABS) para la temporada 2026-2027, pese a que meses atrás se daba casi por hecho su debut.
El propio presidente de la liga, Vitelio Mejía, había dejado abierta la posibilidad de introducir el sistema incluso en el pasado round robin. Sin embargo, ahora reconoce que, aunque sigue siendo una meta clara, no existe una decisión definitiva.
“Es algo que queremos, que entendemos que puede ayudar al juego, pero no es una decisión tomada al 100%. Hay factores importantes como el costo que todavía estamos evaluando”, explicó.
Mejía también señaló que no todos los estadios del país están listos para soportar la tecnología necesaria. En particular, mencionó que el Estadio Francisco Micheli, en La Romana, aún no cuenta con el sistema TrackMan, indispensable para el funcionamiento del ABS.
“Todos los parques tienen que estar en igualdad de condiciones. No podemos implementar algo a medias”, afirmó.
Mejía fue enfático en que la liga no se precipitará.
“Nosotros no vamos a hacer algo por presión. Si no está listo para esta temporada, esperamos. La idea es hacerlo bien, no hacerlo rápido”, sostuvo.
El sistema ABS debutó este 2026 en Grandes Ligas bajo un formato de revisión por desafíos, permitiendo corregir cantos de bolas y strikes con tecnología.