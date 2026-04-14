Mi desacuerdo con Serie del Caribe

Vitelio Mejía, el presidente de Lidom, reitera que aquí no se montará la Serie del Caribe en 2028, que será llevada al LoanDepot Park de Miami porque allí está garantizado el beneficio económico.

Explica que en 2022, la última vez que se montó en Santo Domingo, no hubo beneficio económico alguno, y por tal motivo no quieren volver a tal experiencia.

Esto es bastante contradictorio, y creo que el béisbol y la afición dominicana se merecen que el evento sea montado aquí cada cuatro años, como sucedía antes. Y debería ser así porque todo se reduce a un entretenimiento de buen nivel.

¿Por qué no buscarle la vuelta económica para que sí deje beneficio? Creo que, siendo un país tan rico (el país de mayor crecimiento turístico del área del Caribe en los últimos 5 años), podría darse el lujo de presentar este evento para fortalecimiento de nuestro posicionamiento internacional.

Dice Vitelio que eso no sucederá aquí hasta que haya un nuevo estadio, porque entonces sí tendrán garantía de presentar un evento económicamente positivo. Entiendo que ser sede de un torneo de esta naturaleza aquí siempre será un riesgo porque nunca se sabe cuál será el equipo campeón. No es lo mismo tener compitiendo a Águilas, Licey o Escogido, clubes concentrados en los más altos centros de población, que presentar una serie con el resto de equipos de liga.

Eso se entiende, inclusive en el 2022 el representante dominicano fue Gigantes del Cibao, y se dio muy bien en cuanto a asistencia y respaldo. Pero dicen que no ganaron dinero.

Es posible que se tarde un poquito lo de un nuevo estadio, pero la Lidom debe pensar que le haría muy bien volver a montar la Serie del Caribe aquí antes de eso, sea en Santo Domingo o en Santiago, las dos sedes de más poder económico. No siempre todo es dinero.

¿Cuál es el tema? Que Lidom está prisionera con el tremendo éxito de la última Serie del Caribe montada en Miami en 2024 -pues al juego decisivo de Licey y La Guaira se metieron más de 37 mil fanáticos. (Los venezolanos fueron campeones).

Dice Vitelio que ese récord de fanáticos no ha podido ser superado ni siquiera por el Clásico Mundial.

LÍDERES DE JONRONES:

¿Quiénes son los líderes de jonrones de Grandes Ligas hasta el momento? Hay muchas sorpresas. Es poco el tiempo transcurrido, los bateadores apenas han agotado un poco más de 60 turnos, pero algunos han empezado a todo tren, como dice el refrán. Veamos.

.- En primer lugar está el jardinero Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, con un total de 8, cosa que ni él mismo se cree. ¿Por qué? El año pasado Walker disparó 6 solamente, y su mayor producción fue de 23 en la temporada 2023. Parece que tiene un crecimiento de su poder, tomó vitaminas especiales y mucho gimnasio en el invierno y se presenta como hombre nuevo. Ya veremos cómo anda cuando finalice el mes de mayo.

.- Brandon Lowe, nueva figura de los Piratas de Pittsburgh jugando la segunda base. Tiene 7 jonrones y sorprende su buen inicio, aunque disparó 31 en 2025 jugando para su club de toda la vida, Tampa Bay. Lowe tiene bastante poder, pues tuvo un año de 39 en 2021.

.- El cubano Yordan Álvarez tiene 6, y parece que está de regreso en su buena salud. Tuvo problemas la pasada campaña pegando solo 6 en 65 turnos, pero se trata de un hombre que, si está bien, puede alcanzar incluso los 40. En 2024 llegó a 37 jonrones.

.- Gunnar Henderson, infielder de los Orioles de Baltimore, también tiene 6 después de terminar con solo 17 el año pasado. Sin embargo, Henderson tuvo 37 en 2024. (Aquí se le recuerda como uno de los hombres que dio uno de dos jonrones en la victoria de Estados Unidos sobre Dominicana en el Clásico Mundial ante Luis Severino).

.- Aaron Judge suma 6 (sin incluir juego del martes). El hombre fuerte de los Yanquis viene de una actuación de 53 jonrones el año pasado, y su mayor cantidad es 62 en 2022.

.- Kyle Schwarber, de Filadelfia, tiene 6, y viene de gran actuación en 2025 con 56, su mejor de por vida en ese renglón.

HISTORIA: En el partido de este martes, 3 jugadores de los Angelinos le pegaron jonrones seguidos al zurdo Bryan Weathers, de los Yanquis, luego de un out en el primer inning. Ellos fueron Mike Trout, J. O. Adell y Jorge Soler… Y lean esto: el 22 de junio del 2022, los tres primeros hombres de Minnesota dieron jonrones seguidos ante Gerrit Cole, lo cual ha ocurrido por única vez en la historia del equipo (Byron Buxton, Carlos Correa y Max Kepler). Los Yanquis terminaron ganando 10 por 7.