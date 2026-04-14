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Ildemaro Vargas y Merrill Kelly ayudan a los Diamondbacks a vencer 4-3 a Orioles

Merrill Kelly (1-0) permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas en su primera apertura de la temporada. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a tres.

Merrill Kelly, lanzador abridor de los Diamondbacks de Arizona, lanza durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 14 de abril de 2026, en Baltimore

Merrill Kelly, lanzador abridor de los Diamondbacks de Arizona, lanza durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 14 de abril de 2026, en BaltimoreStephanie Scarbrough/AP

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NOAH TRISTER/APBaltimore, EEUU

El venezolano Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada para impulsar la noche del martes a los Diamondbacks de Arizona a una victoria por 4-3 sobre los Orioles de Baltimore.

Arizona le dio la vuelta al marcador con una remontada más pequeña, un día después de que los Orioles se recuperaran de un déficit de 7-1. Los Diamondbacks perdían 2-0 cuando Vargas le conectó a Trevor Rogers (2-1) su segundo jonrón del año.

Merrill Kelly (1-0) permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas en su primera apertura de la temporada. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a tres.

El dominicano Geraldo Perdomo conectó tres hits por Arizona.

Kelly (irritación del nervio intercostal izquierdo) comenzó la temporada en la lista de lesionados, y el dominicano Samuel Basallo le conectó un jonrón solitario en la segunda entrada. En la tercera, Kelly otorgó bases por bolas a tres bateadores, incluido al dominicano Leody Taveras con las bases llenas para poner el marcador 2-0.

Después del jonrón de Vargas con un out en la quinta, el venezolano José Fernández conectó un doble impulsor de una carrera para sacar del juego a Rogers.

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