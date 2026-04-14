Framber Valdez lanza siete buenas entradas ante Kansas

El dominicano Framber Valdez lanzó siete sólidas entradas de sólo una carrera, Kenley Jansen consiguió su 479º salvamento, superó a Lee Smith y se quedó en solitario con el tercer puesto en la lista histórica, durante el encuentro en que los Tigres de Detroit remontaron en la octava entrada para superar el martes 2-1 a los Reales de Kansas City e hilar su cuarto triunfo.

Jansen permitió un sencillo en el inicio de la novena a Lane Thomas, quien se robó la segunda base y luego avanzó a tercera con un rodado del venezolano Salvador Pérez.

Vinnie Pasquantino bateó una rola para out y Thomas se quedó en tercera. Acto seguido, Jansen retiró al dominicano Starling Marte con un elevado para apuntarse su tercer salvamento de la temporada.

Sólo el panameño Mariano Rivera (652) y Trevor Hoffman (601) tienen más rescates. Carter Jensen conectó para un out forzado pero produjo carrera.