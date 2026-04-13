Paul Skenes y Brandon Lowe lideran a los Piratas

Paul Skenes permitió solo un hit en seis entradas sólidas y Brandon Lowe conectó un jonrón por tercera vez en dos juegos, impulsando cinco carreras, mientras que los Piratas de Pittsburgh arrollaron a los Nacionales de Washington 16-5 para comenzar una serie de cuatro juegos el lunes por la noche.

Skenes (3-1) ponchó a seis y dio una base por bolas, lanzando 32 cambios de velocidad (la mayor cantidad en su carrera) entre sus 88 lanzamientos, y mejorando su marca a 7-1 en sus últimas 11 aperturas en casa. La única carrera que permitió fue un jonrón de CJ Abrams en la primera entrada.

Lowe bateó de 3-5 con un sencillo de dos carreras en la segunda entrada y su sexto jonrón, un batazo de tres carreras en la sexta entrada, en la que los Pirates anotaron 10 carreras. El domingo, en Wrigley Field, conectó un grand slam y un jonrón solitario en la derrota por 7-6 ante los Cubs.

Lowe se convirtió en el primer jugador de los Pirates en impulsar al menos cinco carreras en juegos consecutivos desde que las carreras impulsadas se convirtieron en una estadística oficial en 1920.

Oneil Cruz llegó a base cuatro veces seguidas para Pittsburgh y bateó de 2-3, extendiendo su racha de hits a 12 juegos, la más larga de su carrera. Impulsó tres carreras y anotó tres.

Bryan Reynolds conectó un triple con las bases llenas en la sexta entrada y un sencillo productor de carrera en la segunda. Terminó con tres de los 16 hits del equipo.

Pittsburgh ha anotado 38 carreras en los cuatro partidos que Skenes ha abierto esta temporada, después de haber anotado un total de 37 carreras en sus primeras 11 salidas el año pasado.

Skenes ponchó a tres en la primera entrada, pero Abrams conectó un jonrón con una recta de 99.5 mph en cuenta completa, su quinto cuadrangular, y puso el marcador 1-0 a su favor.

La base por bolas con las bases llenas de Cruz empató el partido en la segunda entrada contra Cade Cavalli (0-1) antes de que el sencillo de dos carreras de Lowe y el sencillo productor de carrera de Reynolds sacaran al lanzador derecho después de que permitiera cuatro carreras en 1 1/3 entradas.

Spencer Horwitz conectó su primer jonrón de la temporada al inicio de la tercera entrada contra Paxton Schultz, poniendo el marcador 5-1 a favor de su equipo.

Konnor Griffin conectó un sencillo productor de carrera en la sexta entrada, en la que Pittsburgh anotó 10 carreras.

José Urquidy permitió seis hits y cuatro carreras, dos de ellas por el segundo jonrón de Jacob Young, mientras los Nacionales completaban la séptima entrada. Evan Sisk lanzó dos entradas y ponchó a los tres bateadores con 10 lanzamientos en la novena para terminar el partido.

El jugador de posición Joey Wiemer lanzó la octava entrada para los Nationals y permitió el elevado de sacrificio de Joey Bart.