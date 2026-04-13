Los Mellizos castigan duramente a Boston y a su as Garrett Crochet

El as de los Boston Red Sox, Garrett Crochet, fue castigado por los Minnesota Twins con 11 carreras —10 limpias— y nueve hits en 1 2/3 entradas el lunes por la noche.

Crochet, dos veces All-Star y segundo en la votación del premio Cy Young de la Liga Americana la temporada pasada, se convirtió en el primer lanzador de los Red Sox en permitir 10 carreras en menos de dos entradas.

El lanzador zurdo de 26 años permitió cuatro carreras, tres de ellas limpias, en una primera entrada de 31 lanzamientos. Minnesota anotó siete más en la segunda entrada antes de que Crochet fuera relevado con dos outs y Boston perdiendo 11-0.

Victor Caratini conectó su primer jonrón para los Twins en la segunda entrada, un batazo de tres carreras que impactó en la fachada del tercer piso del jardín izquierdo. El infielder Ryan Kreidler, de poca potencia al bate, puso fin a la noche de Crochet con el tercer jonrón de su carrera, un cuadrangular solitario que aterrizó en el segundo piso del jardín izquierdo.

Crochet otorgó tres bases por bolas, golpeó a un bateador con un lanzamiento y no logró ponchar a ningún bateador por primera vez en 68 aperturas de su carrera. Su promedio de carreras limpias permitidas (ERA) de la temporada subió a 7.58 después de haber llegado con un récord de 2-1 y un ERA de 3.12 en tres aperturas.