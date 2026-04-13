Más jonrones entre dominicanos

Del blog de Luichy Sánchez, comento la actualidad de los jonroneros dominicanos de todos los tiempos en MLB. Esto, a raíz de que Manny Machado ha disparado su jonrón 371, colocándose en el puesto 12 de todos los tiempos.

Desde luego, esto de los jonroneros tiene notas especiales y a veces poco comprensivas para los dominicanos. ¿Por qué? Porque el número uno es Barry Bonds con 762; luego sigue Hank Aaron con 755; Babe Ruth es tercero con 714; y el cuarto es Albert Pujols con 703. En el quinto lugar aparece Alex Rodríguez con 696.

¿Se dieron cuenta de que entre los primeros cinco hay dos dominicanos, aunque Alex haya nacido en Nueva York? Digamos, también, que el propio Pujols es prácticamente hechura del béisbol de Estados Unidos, pues llegó allí antes de los 15 años, pero eso no le resta méritos.

¿Quiénes siguen en la línea entre los dominicanos? Después de Pujols y Alex, Sammy Sosa es tercero con 609; Manny Ramírez, 555; David Ortiz, 541; Adrián Beltré, 477; Nelson Cruz, 464; Vladimir Guerrero padre, 449; Edwin Encarnación, 424; y Alfonso Soriano, 412, cerrando la lista de los de 400. Son diez con 400 jonrones, algo impensable hace 50 años.

Noten, además, que empezaron y desarrollaron sus carreras luego de los 90, y eso se debe al establecimiento aquí de las academias de Grandes Ligas.

GRUPO DE 300: Hay que citar, además, otro gran grupo de dominicanos con más de 300 jonrones: Aramis Ramírez con 386; Manny Machado, 371; José Bautista, 344; Robinson Canó y Carlos Santana, 335; Moisés Alou, 332; y Miguel Tejada, 307.

Hubo otros tres con casi 300: Marcell Ozuna, 296; José Ramírez, 287; y Carlos Peña, 286. De todo este grupo, están activos Machado, Santana, Ozuna y Ramírez, además de Canó, pero no en Grandes Ligas. Canó, con más de 40 años, sigue jugando para los Diablos Rojos de México.

LOS INMORTALES

Otro punto de vista relevante es el asunto de los tantos jonrones y la condición de inmortal de Cooperstown. Porque Sammy Sosa no ha podido entrar debido a que el “rumor público” de MLB lo vincula a los esteroides, y eso ha impedido que consiga los votos suficientes. Nunca dio positivo.

Está pendiente el caso de Nelson Cruz, quien se retiró en 2023 y estaría en las boletas con miras a 2029. Cruz, además de 464 jonrones, remolcó 1,325 carreras, conectó 2,053 hits y tuvo promedio de bateo de .274. Cuando uno pregunta por sus posibilidades, siempre sale a relucir que, además de que sus números no fueron extraordinarios, recibió una suspensión por dopaje, y esa mancha no es fácil de eliminar.

En el plano económico, a Cruz le fue muy bien, pues acumuló salarios por US$140 millones. Ha sido gerente general del equipo dominicano en los dos últimos Clásicos Mundiales.

Otro pelotero es Manny Ramírez, con 555 jonrones, pero suspendido dos veces por dopaje. Ahí no hay nada que buscar.

MOVIMIENTOS DE MLB

.- Los Mets de Nueva York enviaron a Ronny Mauricio a su equipo Triple A nuevamente; solo agotó 4 turnos, con 1 hit. Para compensar, subieron al jardinero Tommy Pham. ¿Cuándo volverá Juan Soto a la acción? Dicen que tal vez este fin de semana, pero no se ha hecho el anuncio oficial.

.- Los Azulejos de Toronto sufren una baja notable al colocar a su lanzador Shane Bieber en lista de inactivos por 60 días por problemas en el codo derecho. Bieber es parte de la rotación y fue relevante el año pasado para que llegaran hasta la Serie Mundial.

.- Los Rojos de Cincinnati enviaron al jardinero Noelvi Marte a Triple A, pues no soportaron su pobre ofensiva. En 29 turnos solo tenía 4 hits, para promedio de .138.

.- Los Astros de Houston colocaron al shortstop Jeremy Peña inactivo por diez días. Jeremy batea de 43-11, para promedio de .256, sin producción adicional.

FALLECIMIENTO

Carlos Batista Matos, “El Hombre Más Caro” y amante de las corbatas, fue un buen periodista dominicano en todo sentido. Su conocimiento no se limitaba a la simple farándula; tenía un punto de vista social y, a través de su trabajo, mostraba un enfoque por encima de la cotidianidad.

Escribió libros, hizo televisión, fue editor de periódicos y un gran amante de la profesión. Fui su compañero varios años en el periódico Última Hora, y allí nos hicimos buenos amigos por su gran amabilidad y su persona siempre positiva.

Lamento su sorpresiva partida este lunes, pues apenas el viernes pasado lo vimos en su programa del canal 9 haciendo chistes deportivos con su amigo Héctor Gómez.

Paz a su alma.