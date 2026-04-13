Ketel Marte conecta dos jonrones pero no evita caída de D-Backs vs. Orioles

Jeremiah Jackson conectó un grand slam y un jonrón solitario, Pete Alonso puso a Baltimore al frente con un jonrón en la séptima entrada y los Orioles remontaron una desventaja de seis carreras para vencer a los Diamondbacks de Arizona 9-7 el lunes por la noche.

Nolan Arenado conectó dos jonrones y produjo cinco carreras, y Ketel Marte conectó un par de jonrones solitarios para poner a los Diamondbacks arriba 7-1 en la sexta entrada.

Pero el bullpen de Arizona perdió la ventaja.

Taylor Rashi permitió dos hits y una base por bolas en la sexta entrada antes de que Jackson conectara un slider que se quedó colgado y cayó en las gradas del jardín izquierdo. Una entrada más tarde, Jonathan Loáisiga (0-1) golpeó a Taylor Ward con un lanzamiento antes de que Alonso conectara su segundo jonrón de la temporada.

Jackson abrió la octava entrada con un jonrón ante Andrew Hoffman para poner el marcador 9-7. Fue el primer partido de Jackson con múltiples jonrones en su carrera.

Albert Suárez (1-0) permitió tres carreras en dos entradas de relevo, Rico García lanzó una octava entrada perfecta y Ryan Helsley consiguió tres outs consecutivos para su quinto salvamento.

El abridor de los Orioles, Dean Kremer, llamado de regreso de la filial Triple-A de Norfolk antes del partido, permitió tres jonrones pero solo dos carreras limpias en cinco entradas. Ponchó a nueve bateadores y no otorgó bases por bolas en su primera apertura de la temporada.

Su debut en 2026 tuvo un comienzo difícil cuando Marte conectó un jonrón con el primer lanzamiento del partido, enviando la pelota por encima del muro del jardín derecho. Marte también conectó un cuadrangular en la tercera entrada, y Arenado sumó un jonrón de dos carreras en la cuarta y un cuadrangular de tres carreras en la sexta.

El mánager de los Orioles, Craig Albernaz, fue golpeado en la cara por una bola de foul bateada por Jackson en la quinta entrada. Fue ayudado a salir del banquillo hacia el túnel y no regresó al partido.