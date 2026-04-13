Josh Naylor conecta dos jonrones y los Marineros barren a Houston

Josh Naylor conectó sus dos primeros jonrones de la temporada e impulsó cinco carreras, George Kirby permitió dos carreras en 7 2/3 entradas, y los Marineros de Seattle completaron una barrida de cuatro juegos sobre los Astros de Houston con una victoria de 6-2 el lunes.

Fue el séptimo partido de la carrera de Naylor con cinco o más carreras impulsadas.

Seattle venía de una racha de cinco derrotas antes de barrer a Houston. Los Astros, mermados por las lesiones y últimos en la clasificación, han perdido ocho partidos seguidos, su peor racha desde que cayeron en los últimos 15 encuentros de la temporada 2013, camino a un total de 111 derrotas.

Los Mariners barrieron a sus rivales de división en cuatro partidos por segunda vez en su historia. La primera fue del 9 al 12 de agosto de 2018.

Naylor conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, enviando una recta por el centro del plato lanzada por Mike Burrows (1-3) hacia las gradas del jardín derecho. Con ello, puso fin a su racha de 59 turnos al bate consecutivos sin jonrón al inicio de la temporada, y fue el primer cuadrangular de Naylor en la temporada regular desde el 19 de septiembre de 2025, también contra los Astros.

Naylor volvió a conectar un jonrón contra Burrows en la tercera entrada, aprovechando otra bola rápida para un batazo de dos carreras que recorrió 433 pies, el jonrón más largo de los Mariners en esta temporada.

Kirby (2-2) permitió sus únicas carreras en la quinta entrada con un sencillo productor de Yainer Díaz y un rodado para doble jugada de Nick Allen. Ponchó a seis, permitió siete hits y otorgó una base por bolas, realizando 99 lanzamientos.