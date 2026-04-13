Jorge Mateo dispara cuatro hits y los Bravos dan paliza 13-1 a los Guardianes

Jorge Mateo conectó cuatro hits, Dominic Smith conectó un jonrón de dos carreras y Chris Sale logró su tercera victoria de la temporada mientras los Atlanta Braves aplastaban a los Cleveland Guardians 13-1 la noche del domingo.

Atlanta ganó dos de los tres partidos contra los Guardians y es el único equipo que aún no ha perdido una serie esta temporada (4-0-1). Los Braves, que consiguieron 19 hits, lideran la División Este de la Liga Nacional por dos juegos.

Sale (3-1) permitió un máximo de temporada de ocho hits en seis entradas, pero permitió solo un jonrón de Rhys Hoskins al inicio de la sexta con los Braves por delante 9-0. El as zurdo lanzó 97 lanzamientos. Ponchó a seis, dio una base por bolas y dejó a siete corredores en base antes de que Dylan Dodd lanzara tres entradas para conseguir su primer salvamento en su carrera.

Cleveland había tenido un récord de 4-0 contra zurdos esta temporada.

Mateo fue 4 de 4 y anotó dos veces. Ozzie Albies y Mauricio Dubón conectaron tres hits cada uno para los Braves.

Dubón estuvo en el jardín central por segundo partido consecutivo en lugar de Michael Harris II, que está de baja por paternidad. El mánager de los Braves, Walt Weiss, dijo que Harris podría volver el lunes.

Ronald Acuña Jr. bateó de 4-2 con una carrera impulsada y una base robada. Matt Olson y Austin Riley también conectaron dos hits cada uno.

El abridor de los Guardians, Tanner Bibee (0-2), permitió ocho carreras y 11 hits en 4 2/3 entradas. Las ocho carreras permitidas fueron su mejor marca personal para el diestro, que ha hecho 91 aperturas en cuatro años con los Guardians.

El novato de Cleveland, Chase DeLauter, bateó de 2-2 con una base por bolas contra Sale y elevó su promedio de bateo a .300.

El partido se celebró en el 60º aniversario del primer encuentro de los Braves en Atlanta.