Los jonrones de Judge y Grisham eclipsan los dos que disparó Trout

Aaron Judge y Trent Grisham conectaron dos jonrones ambos y los New York Yankees anotaron con un wild pitch que puso fin al partido en una novena entrada de tres carreras para superar los dos jonrones y cinco carreras impulsadas de Mike Trout en una victoria por 11-10 sobre los Los Angeles Angels el lunes por la noche, que puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Judge y José Caballero conectaron cada uno un jonrón de dos carreras ante Yusei Kikuchi para ponerse 4-0 en la segunda entrada en una noche inusualmente cálida de 77 grados, pero el error de Caballero en el rodado de Trout al campocorto en la cuarta entrada llevó a cuatro carreras no merecidas.

El jonrón de tres carreras de Grisham como bateador emergente ante Shaun Anderson puso a Nueva York 7-4 en la quinta entrada. Trout, al igual que Judge, tres veces MVP de la Liga Americana, empató el marcador con una serie de tres carreras en la sexta entrada contra Jake Bird.

El jonrón de Judge ante Anderson al inicio de la parte baja le dio 47 partidos con múltiples jonrones, uno más que Mickey Mantle y solo por detrás de los 68 de Babe Ruth entre los Yankees.

Josh Lowe empató el marcador a 8 con un elevado de sacrificio en la séptima entrada, y la serie de dos carreras de Trout en la octava ante Camilo Doval puso a los Angels por delante 10-8 con su 31º partido con múltiples jonrones.

Grisham, que impulsó cinco carreras, empató el marcador a 10 con un jonrón de dos carreras contra el cerrador Jordan Romano (0-1) en la novena. Caballero conectó un doble y robó tercera sin lanzar. Y tras un boleto a Austin Wells, Caballero anotó cuando Romano rebotó un slider de cuenta completa a Ryan McMahon hacia el backstop.

Judge tiene 374 jonrones, uno más que su compañero Paul Goldschmidt. El bateador neoyorquino Giancarlo Stanton, que lidera a los jugadores activos con 454, falló por aproximadamente un pie con un doble contra la pared del jardín central en la quinta entrada. Trout tiene 408 jonrones.

Paul Blackburn (1-1) lanzó una novena entrada perfecta para llevarse la victoria.

Caballero permitió que el rodado de Trout se desviara de su guante para un error, lo que llevó a una parte alta de la cuarta entrada de 28 minutos y 55 lanzamientos que terminó con un elevado de Trout con las bases llenas hacia la pista de advertencia del jardín central.

Jorge Soler conectó un doble para el primer hit de los Angels y su 17ª impulsada, la mayor cantidad de la Liga Americana. Jo Adell y Logan O'Hoppe conectaron sencillos impulsores con dos outs ante Will Warren, quien lanzó 37 lanzamientos en la entrada y obtuvo dos outs. El relevista de los Yankees, Fernando Cruz, otorgó bases por bolas a un par de bateadores, incluido Zach Neto con las bases llenas.