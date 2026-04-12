Tarik Skubal vence a Sandy Alcántara; Tigres conectan 3 HR´s en la victoria de Detroit sobre Marlins

Tarik Skubal superó a Sandy Alcántara en un duelo entre ganadores del premio Cy Young, Dillon Dingler, Kevin McGonigle y Kerry Carpenter conectaron jonrones y los Tigres de Detroit lograron una barrida de tres juegos con una victoria de 8-2 sobre los Marlins de Miami el domingo.

Detroit se ha recuperado de una racha de nueve derrotas en once partidos con una racha de tres victorias consecutivas.

Skubal retiró a los primeros nueve bateadores a los que se enfrentó, y el dos veces ganador consecutivo del premio Cy Young de la Liga Americana vio interrumpido su intento de juego sin hits por un sencillo de Austin Slater con dos outs en la sexta entrada.

Skubal (2-2) permitió una carrera y dos hits (la menor cantidad en la temporada) con siete ponches en 6 2/3 entradas.

Alcántara (2-1) permitió siete carreras y 10 hits después de permitir un total de dos carreras limpias y 10 hits en sus primeras tres aperturas del año.

El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2022 permitió el jonrón de tres carreras de Dingler en la primera entrada.

McGonigle conectó su primer jonrón de su carrera en la quinta entrada para poner el marcador 4-0 y Carpenter agregó un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de tres carreras.

Otto López, de Miami, conectó un elevado de sacrificio en la séptima entrada para impulsar a Jakob Marsee y añadió un jonrón solitario en la novena.

Los Marlins cayeron a un récord de .500 con su séptima derrota en 10 partidos.