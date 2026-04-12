José Soriano se convierte en el primer lanzador con 4 victorias y reduce su ERA a 0.33

José Soriano ponchó a 10 bateadores en siete entradas sin permitir carreras para convertirse en el primer ganador de cuatro juegos en las Grandes Ligas, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron a los Rojos 9-6 el domingo para su primera victoria en una serie en Cincinnati desde 2007.

Soriano (4-0) permitió dos hits y tres bases por bolas, lanzó 106 pitcheos y redujo su efectividad, la mejor de las Grandes Ligas, a 0.33. Se convirtió en el primer lanzador de los Angels en ganar sus primeros cuatro juegos desde que Jered Weaver ganó seis seguidos en 2011.

Los Ángeles se puso arriba 9-0 en la octava entrada y ganó dos de los tres partidos para conseguir su primera victoria en una serie contra los Rojos desde que ganara dos de tres entre el 12 y el 14 de junio de 2007.

Nolan Schanuel impulsó tres carreras, poniendo a los Angels por delante con un sencillo de dos carreras en la primera entrada de tres carreras que incluyó el sencillo de Logan O'Hoppe.

Mike Trout, quien anotó tres carreras, conectó un doble productor en la segunda entrada y anotó con un elevado de sacrificio de Jorge Soler. Oswald Peraza bateó un jonrón en el primer lanzamiento de la cuarta entrada.

Andrew Abbott (0-2) permitió siete carreras, igualando su récord personal, y siete carreras limpias por primera vez. Permitió ocho hits y dos bases por bolas en tres entradas.

Elly De La Cruz conectó un jonrón de tres carreras, su quinto jonrón de la temporada.