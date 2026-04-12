Samuel Basallo pega cuadrangular y los Orioles dominan a los Giants

Samuel Basallo conectó un jonrón de dos carreras, Pete Alonso también impulsó dos carreras y los Orioles de Baltimore derrotaron a los Gigantes de San Francisco 6-2 el domingo.

Baltimore ha ganado cinco de seis partidos y ha superado el 50% de victorias por primera vez desde su victoria en el día inaugural.

Casey Schmitt conectó un jonrón que impactó en el poste de foul del jardín izquierdo en la novena entrada, como parte de una jornada de tres hits para los Giants, quienes perdieron dos de tres partidos contra los Orioles.

El abridor de Baltimore, Cade Povich (1-0), retiró a los primeros 12 bateadores y permitió una carrera en 6 2/3 entradas en el día de su cumpleaños número 26. El zurdo permitió cinco hits y ninguna base por bolas, y ponchó a cinco.

Basallo conectó un jonrón con dos outs tras un lanzamiento de Adrian Houser, enviando la pelota al bullpen de Baltimore, en el jardín izquierdo-central, para que Alonso anotara en la primera entrada. Fue el segundo jonrón de la temporada para Basallo.

Alonso sacó a Houser (0-2) del partido con un doble de dos carreras por la línea del jardín izquierdo en la quinta entrada. Houser permitió cuatro carreras y ponchó a tres en 4 2/3 entradas.

Coby Mayo, de Baltimore, conectó un sencillo productor de carrera en la sexta entrada, y el sencillo al cuadro con las bases llenas de Colton Cowser en la séptima puso el marcador 6-1.

El segunda base de San Francisco, Luis Arraez, no jugó tras abandonar el partido del sábado por la noche debido a una contusión en la muñeca derecha.

“Creo que, con el día libre de mañana, tiene sentido que, si podemos terminar el partido de hoy sin utilizarlo, tengamos casi tres días de recuperación para que pueda sentirse en plena forma en lugar de simplemente estar lo suficientemente bien como para jugar”, dijo el mánager de los Giants, Tony Vitello.