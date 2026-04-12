Rays completan barrida a los Yanquis; Drew Rasmussen lanza seis sin carreras

Drew Rasmussen permitió un solo hit en seis entradas sin carreras, y los Tampa Bay Rays completaron su primera barrida de tres juegos sobre los Yankees desde 2021, al vencer a Nueva York 5-4 el domingo.

Tras ausentarse por el nacimiento de su hija, Rasmussen (1-0) ponchó a siete bateadores sin otorgar bases por bolas. Los Rays superaron el .500 por primera vez en la temporada con un récord de 8-7 y extendieron la racha de derrotas de los Yankees a cinco juegos.

Aaron Judge conectó su cuarto jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras de 415 pies sin outs en la novena entrada contra Mason Englert que acercó a Nueva York a una carrera. Englert retiró a los dos siguientes bateadores y luego permitió un doble a Amed Rosario. Tras una base por bolas intencional a Austin Wells, Englert retiró a Ryan McMahon con un rodado para conseguir su primer salvamento, mientras que los Yankees cayeron a 0-6 en juegos decididos por una carrera esta temporada.

Cam Schlittler (2-1) de Nueva York permitió tres carreras y siete hits, la mayor cantidad en su carrera, en cinco entradas. Schlittler otorgó su primera base por bolas en cuatro aperturas esta temporada cuando Yandy Díaz recibió una base por bolas en la tercera entrada.

Chandler Simpson, de Tampa Bay, bateó de 3-4, anotó dos veces, robó su séptima base y ha llegado a base en los 15 partidos de esta temporada.

Los Rays causaron estragos desde el principio. Simpson y Junior Caminero conectaron sencillos consecutivos en la primera entrada, y Simpson anotó con un rodado de Díaz. En la segunda, Cedric Mullins conectó un triple y anotó con un sencillo de Richie Palacios. Palacios anotó con un hit de Simpson para poner el marcador 3-0.

Ante una multitud de 20.796 personas en el Tropicana Field, los Yankees remontaron contra el bullpen de los Rays.

Ben Rice abrió la séptima entrada con un doble por regla de terreno y anotó con un sencillo de Cody Bellinger. Un rodado de Giancarlo Stanton, quien entró como bateador emergente, impulsó a Judge para poner el marcador 4-2.