Ohtani y Teoscar guían a los Dodgers para continuar con racha positiva

Shohei Ohtani conectó un jonrón al inicio del partido y Teoscar Hernández le siguió con un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada de la séptima victoria en ocho juegos de los Dodgers de Los Ángeles , 6-3 sobre los Rangers de Texas el sábado por la noche.

Emmet Sheehan (2-0) lanzó seis entradas permitiendo cuatro hits y ponchando a seis bateadores para los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, cuyo inicio de temporada de 11-3 es el mejor de las Grandes Ligas. Will Smith llegó a base cuatro veces y anotó dos carreras.

Brandon Nimmo conectó un jonrón al inicio del partido, otro de dos carreras y un doble para los Rangers, que han perdido seis de sus últimos nueve encuentros, incluyendo dos derrotas consecutivas en el Dodger Stadium. El resto de la alineación de Texas solo consiguió un hit, un sencillo de Josh Jung en la sexta entrada.

Sheehan brilló contra casi todos los bateadores de Texas, excepto Nimmo, quien conectó su segundo lanzamiento a 405 pies directo al jardín central para el 15º jonrón de apertura de la carrera del veterano toletero de los Mets.

Ohtani respondió momentos después con un batazo potente al jardín derecho, su primer jonrón de la temporada en Chavez Ravine, extendiendo además su racha de juegos embasándose a 45. El cuatro veces Jugador Más Valioso suma cuatro jonrones en ocho juegos, tras haber comenzado la temporada con una sequía de jonrones de seis juegos.

Cinco bateadores después, Hernández impulsó a Smith y a Freddie Freeman con un gran batazo al jardín izquierdo, el tercero de la temporada.

Jack Leiter (1-1) permitió cinco carreras, cinco hits y cuatro bases por bolas, y no pudo terminar la cuarta entrada para Texas.

El jonrón de dos carreras de Nimmo en la sexta entrada redujo la ventaja de Los Ángeles a 5-3 y le aseguró su primer partido con múltiples jonrones para su nuevo equipo.

Hernández conectó un doble y anotó con un sencillo de Andy Pages en la octava entrada.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, no le dio la novena entrada al nuevo cerrador Edwin Díaz, quien desperdició una ventaja de tres carreras en la victoria del viernes. Blake Treinen permitió que dos corredores llegaran a base y consiguió dos outs antes de que Alex Vesia ponchara a Danny Jansen para asegurar su primer salvamento.