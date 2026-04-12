Jeremy Peña muestra problemas en la rodilla derecha

El campocorto de los Astros de Houston, Jeremy Peña, abandonó el partido del sábado por la noche, que perdieron 8-7 contra los Marineros de Seattle, en la cuarta entrada debido a una molestia en la parte posterior de la rodilla derecha.

Peña abandonó el partido por precaución y se someterá a pruebas de imagen el domingo.

“Sentí que se me tensaba la parte posterior de la rodilla”, dijo.

Peña conectó un sencillo ante el abridor Luis Castillo en la cuarta entrada, avanzó a segunda con un elevado de Yordan Alvarez y llegó a tercera con un sencillo productor de Isaac Paredes.

Cuando los Mariners hicieron un cambio de lanzador, el corredor emergente Nick Allen reemplazó a Peña en la tercera base.

Peña dijo que sintió molestias en la rodilla durante la derrota de Houston por 9-6 el viernes, pero terminó el partido. Bateó de 1-5 con una carrera anotada.

“No se lo dije a nadie, cosa que probablemente debería haber hecho”, dijo. “Hoy me desperté sintiéndome muy bien, entré al partido sintiéndome muy bien. Y luego me sentí incómodo”.

“Creo que lo mejor es mantenerse al tanto de ello.”

Peña batea para .256 con cinco carreras anotadas esta temporada. Fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y de la Serie de Campeonato de la Liga Americana como novato en 2022.

Peña fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas el año pasado, cuando bateó .304 con 17 jonrones, 62 carreras impulsadas, 20 bases robadas y un OPS de .840 en 125 juegos.