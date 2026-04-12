Domingo productivo

Este domingo 12 de abril algunos dominicanos tuvieron un día muy productivo, y también se dieron casos especiales con barridas espectaculares. Veamos detalles:

.- El lanzador José Soriano extiende su dominio en este principio de temporada, llevando a los Angelinos a victoria de 9 por 6 sobre los Rojos de Cincinnati, en una nueva jornada sobresaliente. El derecho dominicano trabajó 7 entradas de dos hits, 2 carreras, ponchó 10 y concedió 3 bases por bolas. Ahora pone su récord en 4-0 y 0.33 de efectividad. En total, en 27 innings solo le han pegado 9 hits y suma 31 ponchados. La oposición, además, le batea solamente .103. Los Angelinos tienen récord de 8-8; Cincinnati está en 9-7.

.- Elly de la Cruz, short de Cincinnati, disparó su 5to. jonrón de la joven campaña, en apenas 15 partidos. Elly tiene buen promedio de .281 con 10 empujadas, y está bien temprano en eso de jonrones luego de que produjera 22 en 2025. Esto significa que pasaría de los 30 sin dificultades, y quién sabe qué tipo de sorpresa pudiera dar. Su agente está esperando una oferta grande de Cincinnati, un pacto de largo plazo. Se especula, inclusive, que ya los Rojos hicieron una este pasado invierno, pero habría sido rechazada.

.- Otros dos dominicanos sonaron bien sus bates el domingo. Oneil Cruz, de los Piratas, también sumó su 5to. cuadrangular, mientras los Piratas perdían de los Cachorros 6-7. Oneil está súper en entusiasmo, tiene alto porcentaje de bateo de .339 con 13 empujadas y 6 robos de bases (pegó 20 jonrones la pasada campaña). Suma 20 ponches en 59 turnos, en su especialidad negativa. Ramón Laureano, de los Padres de San Diego, da también un poquito de sorpresa con 4 jonrones, y produjo su 4to. en la victoria del equipo 7 por 2 ante Colorado. Laureano tiene varios días actuando de primero en la alineación, y han movido a Fernando Tatis Jr. al segundo turno (además, Tatis Jr. ahora juega la segunda base y Bryce Johnson en el bosque derecho. ¿Qué pasó ahí?

San Diego sigue jugando buen béisbol, tiene 10-6, mientras Colorado se coloca al revés en 6-10.

POR BARRIDA

Pasamos entonces a lo sucedido en Nueva York, cuando los Atléticos le dieron barrida de tres a los Mets. El último juego terminó 1 por 0, y los Mets se presentaron como un “equipito”, con muchas debilidades. Este juego lo inició Freddy Peralta por Nueva York, lanzando 6 innings de 4 hits y 6 ponches, pero uno de los hits fue jonrón de Nick Kurtz, la única carrera del partido. Los Atléticos llegaron al Citi Field habiendo ganado dos de tres a los Yanquis, y ahora tienen 5 victorias seguidas. Dicen los fanáticos que este es un gran equipo, pero me parece que eso es “fiebre de abril”. Pronto tomarán su real forma.

Jorge Polanco, ahora de segundo bate, falló en 4 turnos y tiene promedio de .184. A Polanco le conviene que lo muevan un poco abajo en la alineación hasta que encuentre su “timing” en el swing.

.- Los de Tampa Bay le dieron duro a los Yanquis con barrida de tres en el Tropicana Field, la 5ta. derrota seguida para la tropa de Aaron Boone. El viernes debutó Luis Gil y no le fue muy bien, y los Yanquis fueron desplumados en los tres juegos. El domingo tuvieron un jonrón de Aaron Judge, su 4to., pero tienen demasiada gente muy por debajo.

Tampa tuvo buen pitcheo de Drew Rasmussen y buen relevo. Caminero tuvo de 3-2, y Tampa se coloca en 8-7 en ganados y perdidos. Con sus 5 derrotas seguidas, los Yanquis se quedan en 8-7 (hace poco tenían 8-2). Los dos equipos lideran la división Este de la Americana, empatados con Baltimore. Este lunes los Yanquis retornan a casa para recibir a los Angelinos.

Los Mets, de su parte, salen de su hogar y visitarán a los Dodgers a partir de este lunes.

.- Los Dodgers perdieron de Texas 2-5, y los texanos tuvieron el pitcheo del experimentado Jacob deGrom durante 6 innings de 4 hits y una carrera. Esa vuelta la produjo Shohei Ohtani con su 4to. jonrón. Texas tiene 8-7; los Dodgers, 11-4.

.- Tarik Skubal venció en duelo a Sandy Alcántara en la victoria de Detroit 8-2 sobre los Marlins. Skubal entró al 6to. sin permitir hit y lanzó 6.2 innings de 2 hits y 7 ponchados, dejando su récord en 2-2 y 2.22 de efectividad. Alcántara tuvo 100 pitcheos; en 6 entradas permitió 10 hits, 7 carreras y par de jonrones (tiene 2-1 y 2.62). Otto López despachó su 2do. jonrón del año.