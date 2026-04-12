Brayan Bello logra su primera victoria del año en la apertura 100 de su carrera

Willson Contreras conectó un jonrón contra su antiguo equipo e igualó su mejor marca personal con cuatro hits, liderando a los Boston Red Sox a una victoria de 9-3 sobre los los Cardenales de San Luis el domingo.

Trevor Story también conectó cuatro hits para los Red Sox. Contreras bateó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada y terminó con tres carreras impulsadas. Boston lo adquirió de San Luis en un intercambio en diciembre.

Contreras conectó sencillos en la tercera, cuarta y séptima entrada antes de ser eliminado con un elevado al jardín izquierdo en la novena. Fue su octavo partido con cuatro hits en su carrera y el primero desde junio de 2023 con los Cardinals contra los Chicago Cubs en Londres.

Brayan Bello (1-1) permitió dos carreras y seis hits en 6 2/3 entradas en su apertura número 100 de su carrera.

Jordan Walker conectó su séptimo jonrón, líder en las Grandes Ligas, en la segunda entrada para San Luis. Alec Burleson también bateó un cuadrangular, pero Andre Pallante (1-1) permitió siete carreras y 10 hits en cinco entradas.

Jarren Duran conectó un doble de tres carreras por encima de la cabeza del jardinero central de los Cardinals, Victor Scott II, y más tarde anotó en la cuarta entrada para poner a Boston arriba 7-1.

Roman Anthony le dio a los Red Sox una ventaja de 3-0 en la segunda entrada cuando impulsó a Trevor Story con un rodado con un out y las bases llenas al campocorto Thomas Saggese, quien se vio obligado a lanzar a primera después de que el segunda base de los Cardinals, JJ Wetherholt, llegara tarde a cubrir la base en segunda.

El campocorto de los Cardinals, Masyn Winn, se perdió su segundo partido consecutivo debido a una contusión debajo de la rodilla izquierda tras ser golpeado por un lanzamiento el viernes por la noche.