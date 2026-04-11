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Béisbol

su primer jonrón

Valenzuela jonronea, Guerrero Jr. da tres hits y Toronto derrota a Minnesota

Vladimir Guerrero Jr., de los Toronto Blue Jays, celebra al anotar contra los Minnesota durante la cuarta entrada del juego en Toronto.

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Agencia APToronto, EU

Brandon Valenzuela conectó su primer jonrón en MLB, Daulton Varsho también conectó y los Toronto Blue Jays vencieron a los Twins 10-4 el viernes por la noche para detener la racha de cuatro victorias consecutivas de Minnesota.

Vladimir Guerrero Jr. conectó tres hits y una carrera impulsada para ayudar a Toronto a ganar su segunda victoria consecutiva tras perder las seis anteriores.

Davis Schneider conectó dos hits, anotó dos veces y remolcó una carrera mientras los Blue Jays establecían un máximo de la temporada en carreras y igualaban su máximo de hits en la temporada. Nueve de los 14 hits de Toronto fueron para bases extra, incluyendo siete dobles.

Valenzuela dio a Toronto su primera ventaja, 5-4, con un drive con dos outs ante Simeon Woods Richardson en una cuarta entrada de cinco carreras. Su jonrón siguió a dobles impulsores de Jesús Sánchez y Schneider, y a un sencillo impulsor de Andrés Giménez.

Varsho puso el marcador 6-4 con un jonrón de apertura ante Anthony Banda en la quinta, su primero de la temporada y el número 100 de su carrera.

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