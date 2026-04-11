Riley Green pega cuadrangular y los Tigres superan a Marlins

Riley Greene tuvo un jonrón de tres carreras y cuatro carreras impulsadas, Drew Anderson terminó el juego retirando a Jakob Marsee en un bate de 14 lanzamientos para su primer salvamento de las grandes ligas y el Detroit venció a los Marlins de Miami 6-1 el sábado para conseguir a A.J. Hinch su victoria número 400 como entrenador de los Tigers.

El novato Kevin McGonigle anotó dos veces para Detroit, que ha ganado dos seguidos después de una racha de cinco derrotas. Spencer Torkelson llegó a la base tres veces, incluyendo un sencillo de carreras impulsadas en la octava entrada.

El receptor de los Marlins, Agustín Ramírez, y el primera base Connor Norby, cometieron errores, elevando el total de Miami en la Liga Nacional a 15 en 15 partidos.

Casey Mize (1-1) permitió una carrera y seis hits con cinco ponches en 5 2/3 entradas y Anderson terminó con 3 1/3 entradas sin hits que incluyeron un par de bases por bolas. El partido que finalió al bate de Marsee, que es del área de Detroit y tenía un gran contingente de familiares y amigos en el estadio, fue el más largo de las grandes ligas esta temporada.

Colt Keith tuvo un doble RBI en el primero y anotó en el sencillo de Greene contra Janson Junk (0-2), quien renunció cinco carreras, cuatro ganadas, y cinco hits en cinco entradas.

Greene aumentó la ventaja a 5-0 en el tercero cuando hizo un jonrón en una bola rápida para terminar un lanzamiento de 10 lanzamientos en el bate. Dillon Dingler había llegado a la interferencia del receptor