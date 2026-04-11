Ohtani rompe la racha japonesa de embasado de Ichiro Suzuki

Shohei Ohtani superó a Ichiro Suzuki para lograr la racha más larga de un jugador nacido en Japón el viernes por la noche.

La estrella de Los Angeles Dodgers conectó un sencillo en la quinta entrada contra Kumar Rocker de los Texas Rangers, extendiendo su racha a 44 partidos. Fue su decimotercer partido en el que llega a base en igual número de intentos esta temporada. Su racha comenzó el 24 de agosto y duró los últimos 31 partidos de la temporada pasada.

Suzuki alcanzó base en 43 partidos consecutivos en 2009 con los Seattle Mariners. Ohtani ha dicho que admiraba a Suzuki mientras crecía.

Ohtani ya había superado al miembro del Salón de la Fama en otra categoría. En 2024, las 59 bases robadas de Ohtani batieron el récord de Suzuki de robos por un jugador nacido en Japón en una temporada. Suzuki tenía 56 en 2001.