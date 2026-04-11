Max Muncy le dijo a Dave Roberts que estaba cerca de producir y dio 3 jonrones

Max Muncy estuvo cerca de Dave Roberts en Toronto esta semana, diciéndole al mánager de Los Angeles Dodgers que estaba cerca de producir hits.

Cumplió con mucha fuerza.

El tercera base de 35 años conectó tres jonrones en un partido por segunda vez en su carrera, incluyendo un jonrón decisivo en la novena entrada, que llevó a los Dodgers a superar a los Texas Rangers 8-7 el viernes por la noche.

"Todavía pienso en la primera vez que lo hice", dijo Muncy. "Conseguir la victoria encima es genial."

La demostración de poder de Muncy llegó en una noche en la que el bobblehead de Shohei Ohtani rindió homenaje a la actuación de tres jonrones del cuatro veces MVP en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

"Está jugando a tope en tercera base, está tomando buenos turnos al bate y ahora mismo ha tenido un buen inicio", dijo Roberts.

El primer jonrón de Muncy en la segunda entrada fue el número 211 como Dodger. Superó a Steve Garvey para ocupar el tercer puesto en la lista de Los Ángeles en solitario con su segundo tiro en el cuarto cuarto. Solo está por detrás de Ron Cey (228) y Eric Karros (270).

"Garvey es una especie de icono de los Dodgers, la forma en que se comportaba, la forma en que jugaba el partido, un modelo de consistencia", dijo Muncy. "Realmente encarnó lo que era ser un Dodger y adelantarle es algo muy, muy especial para mí. Espero poder seguir escalando".

Muncy es el primer jugador con tres jonrones, incluido un walk-off, desde Jack Suwinski el 19 de junio de 2022, y el segundo Dodger desde Don Demeter en 1959.

Terminó de 5-4 con cinco carreras y tres carreras impulsadas en su vigésimo partido de carrera con más de un jonrón. Su jonrón decisivo fue su sexto hit de este tipo y su séptima carrera impulsada en el walk-off con los Dodgers. Ahora, en su novena temporada, es el jugador con más años en la plantilla actualmente.

Los Dodgers le dieron a Muncy una extensión de contrato de un año en la pretemporada que lo mantiene bajo control del equipo hasta 2028, lo que Roberts cree que le liberó la mente y le permitió centrarse en el juego.

Él sabe que creemos en él y lo hemos demostrado muchas veces, así que creo que hay algo de paz con eso", dijo Roberts.

En 2021, Muncy sufrió un desgarro del ligamento colateral cubital y una dislocación del codo izquierdo en el último día de la temporada regular en una colisión en primera base. Esto le hizo perderse toda la postemporada y requirió un proceso de rehabilitación lento hasta principios de 2022.

"Simplemente me siento sano, eso es lo más importante ahora mismo", dijo. "Siento que me muevo muy bien, siento que estoy leyendo bien el balón. Lo más importante es que mis pies se mueven en cada balón de suelo y eso es algo con lo que siempre he tenido problemas en el pasado. Simplemente me quedo un poco atascado y eso me pone en mala posición en ciertos saltos."

Muncy llegó al entrenamiento de primavera con 17 libras menos de peso tras vigilar su dieta en la pretemporada. Su mayor sacrificio fue recortar el pan.

"Eso es difícil en nuestra familia", dijo. "Nos encanta el pan."

En lugar de centrarse en el entrenamiento de fuerza, enfatizaba la movilidad y la carrera para mejorar su rango.

"Siempre he dicho que cuando puedo conectar la bola al centro-izquierda, es cuando mi swing está en mi mejor momento", dijo. "Eso me dice que lo que hago está en un sitio muy bueno."