Jonrón de 3 carreras de Sheets en la novena guía Padres a vencer Rockies

El segundo jonrón de Gavin Sheets en el partido fue un jonrón de tres carreras que terminó el partido en la novena entrada, cuando los San Diego Padres vencieron a los Colorado Rockies 5-2 el viernes por la noche.

Juan Mejía de Colorado (0-2) entró en la novena entrada y permitió un sencillo de apertura a Jackson Merrill y dio base por bolas a Manny Machado. Después de que Xander Bogaerts fuera eliminado con un elevado, Sheets conectó una recta de cuatro costuras a 99,6 mph que pasó 434 pies por encima de la pared en el centro-derecho.

El abridor de San Diego, Walker Buehler, ponchó a cuatro y permitió tres hits en seis entradas sin permitir carreras. El diestro de 31 años, que pasó sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Los Angeles Dodgers, firmó un contrato de ligas menores con San Diego en febrero. Mason Miller (1-0) ponchó a los bateadores en la novena.

Luis Campusano también conectó jonrones y dobles para los Padres.

El bateador emergente de Colorado, Hunter Goodman, conectó un sencillo impulsor con dos outs, avanzó a segunda cuando Tyler Freeman conectó un sencillo y anotó con un hit de Jordan Beck para poner el 2-2 en la octava entrada.

Sheets conectó un jonrón de apertura ante el abridor de los Rockies, Tomoyuki Sugano, en la quinta entrada y, tras un elevado de Miguel Andujar, Campusano añadió un jonrón solitario para poner el marcador 2-0.

Sugano permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas.