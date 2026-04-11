Dustin May lanza 6 sólidas entradas, los Cardenales vencieron a los Medias Rojas

Dustin May lanzó seis sólidas entradas, Ramón Urías conectó un doble y anotó dos veces, y los Cardenales de San Luis vencieron a los Medias Rojas de Boston Red Sox 3-2 el viernes por la noche en el primer partido de una serie de tres partidos.

Jordan Walker conectó un sencillo con un out y, tras un boleto de Urías, anotó con un sencillo de Thomas Saggese.

Urías y Saggese se pusieron en posición de anotar con un wild pitch de Zach Kelly antes de que José Fermín conectara un elevado de sacrificio que impulsó a Urías y dio a los Cardinals una ventaja de 3-2 en la quinta entrada.

Masataka Yoshida conectó un rodado impulsor y Trevor Story robó la carrera cuando Marcelo Mayer robó segunda con un doble robo en la cuarta entrada para las carreras de los Red Sox. Wilyer Abreu consiguió dos hits.

El elevado de sacrificio de Victor Scott II con las bases llenas en la segunda entrada impulsó a Urías para abrir el marcador.

May (1-2) permitió dos carreras — una limpia — en cuatro hits con cuatro ponches en seis entradas. Riley O'Brien lanzó una novena entrada perfecta y consiguió su cuarto salvamento.

Kelly (0-1) sustituyó al abridor Connelly Early con un out en la quinta entrada y permitió dos carreras mientras registraba dos outs.

El campocorto de los Cardinals, Masyn Winn, que fue golpeado por un lanzamiento en la tercera entrada, fue reemplazado por Saggese en la quinta debido a una contusión en la parte baja de la pierna.