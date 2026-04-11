Arozarena da 1er. jonrón, Seattle corta una mala racha y vence 9-6 los Astros

Randy Arozarena conectó su primer jonrón de la temporada y remolcó tres carreras mientras los Seattle Mariners vencían a los Houston Astros 9-6 el viernes por la noche para romper una racha de cinco derrotas consecutivas.

Houston, por su parte, perdió su quinto partido consecutivo y el sexto de siete.

Con el partido empatado 3-3 en la quinta entrada, Arozarena lanzó una recta elevada del relevista de Houston Ryan Weiss (0-1) y la conectó al jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras. Recorrió 426 pies y fue el primer jonrón de temporada regular de Arozarena desde el 9 de septiembre.

Seattle aumentó su ventaja con una séptima entrada de cuatro carreras, que incluyó un doble impulsor de Dominic Canzone y un sencillo impulsor de J.P. Crawford. Fue la primera carrera que Crawford impulsó esta temporada tras comenzar el año lesionado.

Los Mariners tomaron su primera ventaja en el partido en la primera entrada, cuando el abridor de los Astros, Tatsuya Imai, tuvo dificultades para encontrar la zona de strike. Imai, que firmó un contrato de tres años y 54 millones de dólares esta pretemporada tras pasar ocho temporadas con los Seibu Lions de la Liga del Pacífico, solo llegó a un tercio de entrada contra Seattle.

Houston tuvo dos entradas importantes contra el abridor de los Mariners, Emerson Hancock (2-1), y el resto del bullpen de Seattle. El receptor de los Astros, Christian Vázquez, que ocupó el noveno hueco de la alineación, conectó un doble con dos outs y bases llenas ante Hancock que impulsó tres carreras. El jardinero izquierdo Yordan Álvarez añadió un jonrón de tres carreras en la octava entrada ante el derecho Cole Wilcox.

El cerrador de los Mariners, Andrés Muñoz, concedió base por bolas a dos bateadores y permitió que la carrera del empate llegara al plato, pero provocó un rodado decisivo del campocorto de los Astros, Jeremy Peña, asegurando su primer salvamento de la temporada.