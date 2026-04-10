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Béisbol

Luis Gil

Tampa arruina debut de Luis Gil y prolonga mala racha de Yankees

El receptor Austin Wells conversa con el lanzador dominicano Luis Gil durante la tercera entrada.

El receptor Austin Wells conversa con el lanzador dominicano Luis Gil durante la tercera entrada.Getty Images via AFP

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El dominicano Luis Gil no tuvo su mejor día en su debut en la temporada anoche ante los Rays de Tampa Bay. 

En cuatro entradas, el criollo permitió tres carreras, otorgó igual cantidad de bases por bolas y hits, y dos ponches. 

Por los Rays, el más destacado fue el cubano Yandy Díaz al conectar cuadrangular de dos carreras ante el dominicano. 

Díaz además coenctó un sencillo. Junior Caminero se fue de 4-1 con una base por bolas y un ponche. 

Por los Yankees, el más destacado fue el dominicano Amed Rosario al batear de 4-2 con una carrera remolcada. Aaron Judge se fue de 4-1.

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