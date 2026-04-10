Kenley Jansen asciende al tercer puesto histórico en salvamentos en triunfo de Detroit

Kenley Jansen de Detroit retiró a Miami en orden en la novena entrada y empató en el tercer lugar en la historia de la MLB con su salvamento número 478, Javier Báez conectó un jonrón y los Tigres de Detroit vencieron a los Marlins de Miami 2-0 el viernes por la noche para poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Jansen ponchó a uno y empató con el miembro del Salón de la Fama Lee Smith (1980-97) en la lista de salvamentos. El lanzador derecho de 38 años consiguió su segundo salvamento de la temporada.

Baez conectó un batazo de línea al jardín izquierdo que golpeó la parte superior del muro y salió del campo para poner el marcador 2-0 en la quinta entrada, su segundo jonrón de la temporada.

Keider Montero (1-1) de Detroit ponchó a siete bateadores y permitió dos hits y una base por bolas en seis entradas.

Los Tigers llegaban al partido tras haber perdido nueve de sus últimos once encuentros desde que comenzaron la temporada con dos victorias en San Diego.

Detroit conectó tres hits consecutivos al inicio de la parte baja de la segunda entrada, y Spencer Torkelson puso a los Tigres en el marcador con un sencillo al jardín izquierdo. Luego, los Tigres llenaron las bases con dos outs antes de que Owen Caissie realizara una espectacular atrapada deslizándose en el jardín derecho para finalizar la entrada.

Miami, que llegaba con 12 hits en dos partidos consecutivos, tardó hasta la octava entrada en conseguir que el primer bateador llegara a base. Pero entonces Graham Pauley bateó un elevado que resultó en una doble jugada.