José Soriano en un grupo que sorprende en este 2026

El arranque de la temporada 2026 ha traído consigo varias sorpresas en las Grandes Ligas, pero pocas tan impactantes como la del dominicano José Soriano.

El derecho de los Angelinos ha pasado de ser un brazo con potencial a convertirse en protagonista inmediato, firmando actuaciones que lo colocan entre los lanzadores más dominantes en este inicio de campaña.

En sus primeras presentaciones del año, Soriano ha permitido apenas una carrera en 20 entradas, incluyendo una joya de ocho episodios ante Atlanta en la que ponchó a 10 sin otorgar boletos.

Su repertorio, encabezado por una recta que promedia 97.5 millas por hora, ha sido prácticamente intocable, generando una tasa de swings fallidos de 33.8% y provocando contactos débiles constantes. A esto se suma una impresionante tasa de rodados del 66%, una de las más altas entre lanzadores calificados desde 2025.

Buen comando

Más allá de la velocidad, lo que realmente marca la diferencia en este inicio es su comando. Soriano ha reducido los problemas de control que lo afectaron en campañas anteriores, atacando más la zona de strike y obligando a los bateadores a perseguir lanzamientos fuera de ella. Esa combinación de poder y control lo proyecta como un brazo en plena consolidación dentro de la rotación de los Angelinos.

El contraste con su temporada 2025 evidencia aún más su progreso. El derecho terminó ese año con marca de 10-11, efectividad de 4.26 y 152 ponches en 169 entradas, números sólidos pero inconsistentes en términos de dominio. También registró un WHIP de 1.40 y problemas ocasionales con el control, reflejados en 78 boletos otorgados. Sin embargo, incluso entonces mostró destellos de su potencial, incluyendo salidas dominantes como una actuación de siete entradas en blanco ante Atlanta.

Ahora, en 2026, Soriano parece haber dado el salto definitivo. Su capacidad para combinar velocidad, movimiento y comando lo posiciona como una de las grandes revelaciones del arranque de campaña y un posible nombre a seguir en la conversación de lanzadores emergentes.

Otras “sorpresas”

Más allá del dominicano, el listado de jugadores con inicios sorprendentes incluye varias figuras que están dando de qué hablar en las primeras semanas de la temporada. Entre ellos destaca Ben Rice, quien ha iniciado encendido con un OPS superior a 1.100 y métricas de contacto élite, consolidándose como una pieza clave en la alineación de los Yankees.

En el montículo también sobresale Cam Schlittler, un joven lanzador que ha llevado su dominio a otro nivel con efectividad de 1.62 y una impresionante relación de ponches sin boletos en sus primeras salidas. Su capacidad para atacar la zona y generar swings fallidos lo coloca como otra de las sorpresas tempranas.

Otros nombres incluyen bateadores y lanzadores que, sin ser completamente desconocidos, han elevado significativamente su rendimiento en este inicio de campaña.

Otro que está en el listado es Jack Leiter, quien en sus primeras dos aperturas, ha concedido tres carreras, también llevando una proporción de ponches/pasaportes de 17/2.

También está Dillon Dingler, quien tiene un OPS de .885 en sus primeros 10 juegos.