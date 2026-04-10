Jeff McNeil consigue 2 hits en su regreso al Citi Field, y Athletics vencen a los Mets

Jeff McNeil conectó dos hits en su regreso al Citi Field, incluyendo un sencillo productor de carrera en una novena entrada de tres carreras que ayudó a los Athletics a vencer a los New York Mets 4-0 el viernes por la noche.

El abridor de los Mets, Clay Holmes, abandonó el partido tras 5 1/3 entradas por molestias en el isquiotibial izquierdo. Nueva York suma tres carreras y 20 hits en una racha de tres derrotas consecutivas.

McNeil, quien fue traspasado a los Athletics en diciembre tras pasar sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Mets, recibió una cálida ovación antes de su primer turno al bate y se quitó la visera del casco dos veces. El campeón de bateo de la Liga Nacional de 2022 conectó un doble en la cuarta entrada y, en segunda base, le robó un hit a Carson Benge para finalizar la quinta.

Shea Langeliers conectó un sencillo productor de carrera en la tercera entrada contra Holmes (2-1) y Denzel Clarke conectó un sencillo de dos carreras en la novena para los Athletics, que han lanzado 25 entradas consecutivas sin permitir carreras contra los Mets y los Yankees desde la noche del martes.

Jack Perkins (1-0), el tercero de cinco lanzadores, permitió tres hits en 2 1/3 entradas como relevo de JT Ginn, quien permitió un hit en cuatro entradas en su primera apertura de esta temporada.

Con corredores en primera y tercera sin outs en la sexta entrada, el primera base de los Atléticos, Nick Kurtz, fildeó el rodado de Jared Young y lanzó a tercera para atrapar a Francisco Lindor, quien regresó a la base tras correr hacia el plato. Luego, Perkins provocó que Luis Robert Jr. bateara para doble jugada.

Holmes (2-1) permitió cinco hits.