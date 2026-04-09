Mellizos completan una barrida de 4 juegos sobre los Tigers

Brooks Lee conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la octava entrada para los Minnesota Twins en una victoria de 3-1 para completar una barrida de cuatro juegos sobre los Detroit Tigers el jueves.

Mick Abel lanzó seis entradas sin permitir carreras y Josh Bell bateó de 3-4 con un jonrón para los Twins, quienes lograron la primera barrida de cuatro juegos en la historia de las Grandes Ligas esta temporada. El último equipo al que los Twins barrieron en cuatro juegos fueron los Athletics en junio de 2024.

Abel ponchó a siete bateadores y dejó a siete corredores en base, cinco de ellos en posición de anotar, en la octava derrota consecutiva de los Tigres como visitantes. Minnesota ha permitido dos carreras en la primera entrada en 13 partidos. Solo Cleveland (una) ha permitido menos en las Grandes Ligas.

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Gleyber Torres empató el partido en la séptima entrada con un elevado de sacrificio para los Tigres, que sufrieron su octava derrota consecutiva como visitantes. Perdieron al jardinero central Parker Meadows en la octava entrada tras un choque de cabezas cuando el jardinero izquierdo Riley Greene atrapó el elevado de Bell.

Eric Orze lanzó una novena entrada perfecta para convertirse en el quinto lanzador diferente de los Twins en registrar un salvamento en 13 juegos esta temporada, después de que Garrett Acton lanzara dos entradas para obtener su primera victoria profesional.