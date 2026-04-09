Linea Arajet consolida alianza con los Marlins

La aerolínea dominicana Arajet anunció una alianza estratégica con los Miami Marlins, con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de la República Dominicana como destino turístico en el mercado de Estados Unidos.

A través de esta iniciativa, Arajet se integra como socio oficial de los Miami Marlins, con una destacada presencia de marca durante todos los juegos de la temporada regular en loanDepot Park. Esta plataforma permitirá conectar con miles de fanáticos del béisbol, promoviendo los atributos de la República Dominicana como un destino líder en el Caribe.

“Nos enorgullece dar la bienvenida a Arajet como socio y continuar ampliando nuestro alcance internacional a través del béisbol, un deporte verdaderamente global,” expresó Robert Gelman, vicepresidente de Desarrollo de Alianzas y Marketing de los Miami Marlins. “Esta colaboración refleja la Fortaleza de nuestra Plataforma en loanDepot Park para conectar marcas con audiencias diversas y apasionadas. Juntos, esperamos crear experiencias dinámicas que celebren la cultura dominicana y generen oportunidades significativas para el turismo y los viajes.”

Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet, destacó la importancia estratégica del mercado de Miami para la aerolínea “Miami es uno de los mercados más relevantes para Arajet. Esta alianza con los Marlins nos permitirá crear experiencias únicas que fortalecerán la conectividad aérea y estimularán el flujo de viajeros hacia la República Dominicana”.

Como parte de esta colaboración, se desarrollará un calendario de activaciones durante toda la temporada, que incluirá la participación de agentes de viajes, tour operadores, influencers y medios de comunicación. Los invitados podrán disfrutar de los partidos desde espacios exclusivos dentro de loanDepot Park, incluyendo el “Flight Deck” de Arajet.

Asimismo, se implementarán campañas promocionales, experiencias de marca e iniciativas orientadas a incentivar los viajes hacia la República Dominicana, aprovechando tanto la plataforma deportiva como los canales digitales y comerciales de la aerolínea.

Esta alianza reafirma la apuesta de Arajet por el turismo deportivo como una herramienta clave para la proyección internacional, capitalizando la fuerte conexión cultural entre el béisbol y la identidad dominicana, así como la amplia presencia de la diáspora en Estados Unidos.