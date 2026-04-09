Cristopher Crisóstomo, el último guerrero del Lejano Orient

Cuando se habla de consistencia en un béisbol tan exigente como el de Japón, Corea o Taiwán, inmediatamente sale el nombre de Cristopher Crisóstomo Mercedes, el más longevo de los jugadores dominicanos en ese lado del mundo.

CC Mercedes fue efímero en su trayectoria en las Menores de USA, lanzando cuatro años y no pasó de la desaparecida Clase A Corta. Su salario no superó los 10 mil dólares en una temporada completa. El dominicano se ha mantenido durante diez campañas en el oriente, acumulando sobre los 3.0 millones de dólares, incluyendo el 2026 con el Wei Chuan de Taiwán (tiene contrato de 600 mil dólares y 100 mil de incentivos este año). Siempre pone sus buenos números, por eso ha sido tan extensa su carrera (1-0 2.38).

La corona oriental la ostenta el toletero Franmil Reyes. La Mole recibirá un salario de 3.0 millones de dólares (480 millones de yenes) del Nippon Han (.345-2-4). Rafael Dolis es un caso especial. Estuvo cuatro años con Hanshin (2016-2019), dos años en las Mayores lanzando para Toronto (2020 y 2021) y desde el año pasado volvió al Hanshin (0-0 1.80 en el 2026).

Elehuris Montero, Hiroshima (.294-2-6); Sandro Fabián (.237-1-3). Luis Perdomo, Orix (1-2 13.50); Orlando Calixte, Chunichi (.143-0-1); Gregori Polanco, Chiba (.273-1-3); Enmanuel Ramírez, Seibu (1-0 0.00); Domingo Santana, Yalkut (.171-3-8). Santana es el decano de los criollos en Japón con seis campañas seguidas.

Debutando este año en la NPB están Miguel Sanó, Chunichi (.139-2-4); José Ureña, Rakuten (0-0 1.80); Rodolfo Castro, Nippon Ham (.143-2-2); Sauryn Lao, Nippon Ham (1-0 5.40). Lao no tiene la más mínima ascendencia oriental; fue infielder siete años, convertido en lanzador en el 2023 y debutó en MLB el año pasado. Jesús Liranzo, Yakult (0-0 0.00); Alexander Canario, Seibu (.194-0-2); Dauri Moreta, Hanshin (1-0 0.00); Albert Abreu, Chunichi (0-0 108.00; 0.1 IL, 4 CL); Oscar González, Rakuten (.219-0-4).

Lewin Díaz es el portento dominicano en Corea (KBO). Tras un 2025 formidable de 50 jonrones y 158 remolcadas, volvió con el Samsung (.341-2-8). Elvin Rodríguez, Lotte (1-1 8.00); Raúl Alcántara, Kiwoon (1-0 3.09). Alcántara está en su octava temporada en el Lejano Oriente.

En la CPBL de Taiwán están presentes Luis Liberato, Fubon (.238-0-2); Pedro Fernández, Rakuten (0-0 0.00); José De Paula, CTBC (lesionado); Steven Moya, TSG (.207-0-6).

Cristopher Crisóstomo, José De Paula o Raúl Alcántara nos muestran que se puede obtener fortuna sin ser un jugador con contrato garantizado en las Grandes Ligas, pues la disciplina y el trabajo duro producen recompensas en un béisbol tan complejo como el del Lejano Oriente.