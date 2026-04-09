Caissie conectó 3 hits y produjo 3 carreras para ayudar a Marlins a vencer a Rojos

Owen Caissie conectó tres hits y produjo tres carreras para ayudar a los Miami Marlins a vencer a los Cincinnati Reds por 8-1 el jueves.

Javier Sanoja también conectó tres hits con dos carreras impulsadas, Xavier Edwards bateó un triple y Otto López añadió un doble para los Marlins, que sumaron 12 hits en total y mejoraron su marca en casa a 7-3 esta temporada.

El lanzador derecho de los Marlins, Max Meyer, consiguió su primera victoria desde el 16 de mayo de 2025, permitiendo cuatro hits y una carrera, con cuatro ponches. Meyer había ganado su último partido como abridor el año pasado contra los Tampa Bay Rays antes de someterse a una cirugía de cadera izquierda en junio que puso fin a su temporada.

Caissie impulsó dos carreras con un doble al jardín contrario ante Rhett Lowder (1-1) en la tercera entrada, poniendo el marcador 3-0 después de que la jugada de selección de Agustín Ramírez permitiera a Edwards anotar en la primera entrada.

Caissie volvió a conectar un doble en la sexta entrada antes de anotar con un sencillo de Edwards al jardín central, y añadió un sencillo productor de carrera contra José Franco en la séptima para poner el marcador 6-1.

Tras un doble robo de bases por parte de Jakob Marsee y Graham Pauley, Ramírez impulsó dos carreras más con un sencillo en la octava entrada.

Lowder permitió ocho hits y cuatro carreras limpias, con dos ponches, en 5 1/3 entradas, y los Rojos terminaron su gira como visitantes con un marcador de 5-2.

Sal Stewart conectó un jonrón solitario en la quinta entrada para poner el marcador 4-1. El oriundo de Miami mandó la recta de cuatro costuras de Meyer al jardín central para su segundo jonrón de la serie.

El jardinero de los Marlins, Griffin Conine, abandonó el partido en la sexta entrada por molestias en la rodilla izquierda tras un intento fallido de atrapar en plancha una bola elevada que caía bateada por Spencer Steer.

El jardinero central de Cincinnati, Dane Myers, comenzó el partido con una jugada espectacular contra su antiguo equipo, realizando una atrapada saltando junto a la pared para evitar que Marsee conectara un extrabase.

Tyler Phillips lanzó las últimas tres entradas para conseguir su primer salvamento de la temporada.