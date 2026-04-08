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Béisbol

Rafael Devers

Rafael Devers pega jonrón e impulsa 4 carreras para Gigantes que blanquean 5-0 a Filis

Rafael Devers reacciona al momento de llegar al home plate tras conectar su segundo jonrón de la temporada.

Rafael Devers reacciona al momento de llegar al home plate tras conectar su segundo jonrón de la temporada.Getty Images via AFP

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El dominicano Rafael Devers conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, mientras los Gigantes de San Francisco vencieron el miércoles 5-0 a los Filis de Filadelfia para su segunda blanqueada consecutiva.

Tyler Mahle y cuatro relevistas se combinaron para permitir apenas cuatro hits por los Gigantes (5-8), que dejaron en blanco a Filadelfia 6-0 el martes por la noche, con Robbie Ray como figura, para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El dominicano Willy Adames y el venezolano Luis Arraez aportaron dos hits cada uno y anotaron dos veces desde la parte alta del orden al bate de San Francisco.

Devers disparó un jonrón de tres carreras al jardín central ante el abridor Aaron Nola (1-1) con dos outs en la sexta entrada, rompiendo el empate sin carreras con su segundo cuadrangular de la temporada.

Por los Filis, el cubano Adolis García de 3-1.

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