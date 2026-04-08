El nuevo "Ángel" guardián de Cleveland

En una temporada 2025 con un desempeño ofensivo complicado, los Guardians lograron su mayor cantidad de hits de la temporada (16) el 8 de septiembre, en su partido número 143 de la temporada regular. A Cleveland le tomó solo 13 partidos esta temporada igualar esa marca, y ambos logros fueron a costa de los Royals.

Los Guardians tuvieron una gran actuación y vencieron a los Royals por 10-2 en el Progressive Field el miércoles. Todos los jugadores de posición que tuvieron turno al bate llegaron a base y, en conjunto, conectaron ocho extrabases. Entre ellos se encontraba Ángel Martínez , quien bateó de 5-4 y conectó un grand slam en la octava entrada.

Conectó dos sencillos ante Ávila y un doble ante Alex Lange, ambos lanzadores diestros. Martínez, ambidiestro al bate, ha estado trabajando para mejorar su bateo desde el lado izquierdo del plato, incluso durante la pretemporada.

Martínez bateó .197 con un OPS de .545 contra lanzadores diestros en 2025. Lleva 6 de 18 (.333) contra ellos en lo que va de 26.

“Este juego, sobre todo a este nivel, es muy mental”, dijo Martínez. “No solo trabajo en mi técnica y ritmo. Mantener también el aspecto mental al máximo nivel me ha resultado muy beneficioso”. Hoskins conectó un doble en la tercera y en la quinta entrada. Este último se desvió alto contra la pared del jardín izquierdo, tuvo una velocidad de salida de 106.6 mph y habría sido un jonrón en seis estadios, según Statcast.

“Creí que tenía una oportunidad [de conectar un jonrón], pero me topé con la pared enseguida”, dijo Hoskins sobre lo que casi fue su primer jonrón con el uniforme de los Guardians. “Les dije a un par de muchachos: ‘Nadie se mete en problemas por conectar dobles’. Así que, doble, jonrón, mientras no me eliminen, no me importa”.

Cinco de los primeros siete hits de Hoskins con los Guardians han sido de dos bases. También acumula seis bases por bolas frente a doce ponches, y un OPS de .838 en 33 apariciones al plato en nueve partidos. Hasta el momento, ha demostrado ser un veterano de calidad en la parte media del orden al bate de Cleveland, tal como se esperaba.

“Rhys es un bateador profesional”, dijo el mánager Stephen Vogt. “Destaca por su paciencia, su capacidad para pensar junto con los lanzadores y su habilidad para analizar todo lo que ve. En muchos turnos al bate, está listo y conecta los lanzamientos correctos. Su presencia en el medio del orden al bate realmente fortalece la alineación”.