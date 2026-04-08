víctor robles
Marineros colocan al jardinero Victor Robles en la lista de lesionados por 10 días
Los Marineros de Seattle colocaron al jardinero Victor Robles en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el pectoral derecho el miércoles y llamaron a Connor Joe de la filial Triple-A de Tacoma.
La decisión sobre Robles se hizo retroactiva al martes y se anunció antes del partido del miércoles en Texas.
Los Mariners también transfirieron al lanzador derecho Carlos Vargas de la lista de lesionados de 15 días a la lista de lesionados de 60 días debido a una distensión en el músculo dorsal ancho derecho.
Robles tiene un promedio de bateo de .231 en cinco partidos con Seattle.
Joe ha jugado en primera base, jardín derecho y jardín izquierdo para Tacoma. Jugó un total de 42 juegos para Cincinnati y San Diego en 2025 y bateó .186.