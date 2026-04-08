Jorge Soler y Reynaldo López suspendidos 7 partidos tras una pelea

El bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles, Jorge Soler, y el lanzador de los Bravos de Atlanta, Reynaldo López, recibieron cada uno una suspensión de siete juegos por parte de las Grandes Ligas de Béisbol el miércoles, luego de ser expulsados tras su participación en una pelea el martes por la noche.

Michael Hill, vicepresidente sénior de operaciones en el terreno de juego de la MLB, también anunció que los jugadores recibieron multas de cuantía no revelada. Las suspensiones estaban programadas para comenzar con el partido del miércoles, pero quedarán en suspenso mientras cada jugador presenta su apelación.

Soler conectó un jonrón contra López en la primera entrada del partido del martes por la noche. En su siguiente turno al bate, Soler fue golpeado por una recta de 96 mph de López. En la quinta entrada, Soler corrió hacia el montículo después de que López lanzara un lanzamiento descontrolado alto y pegado que se le cayó al guante del receptor Jonah Heim.

Cuando Soler comenzó a caminar hacia el montículo, López levantó las manos mientras ambos se miraban fijamente antes de que comenzaran a lanzar puñetazos.

López, diestro, sostenía la pelota de béisbol con su mano derecha mientras la usaba para lanzar un puñetazo a Soler.

Jugadores y entrenadores salieron furiosos de los banquillos y los bullpens, y el mánager de los Braves, Walt Weiss, tacleó a Soler, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2021 con Atlanta.