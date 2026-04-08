Davey Lopes, leyenda de los Dodgers, fallece a los 80 años de edad

Davey Lopes, integrante del cuadro interior de los Dodgers de Los Ángeles que batió récords en las décadas de 1970 y 1980, y uno de los mejores robadores de bases del béisbol, falleció el miércoles a los 80 años.

Los Dodgers fueron informados de su muerte en Rhode Island por su ex esposa, Lin Lopes.

Lopes fue cuatro veces All-Star durante sus 10 años con los Dodgers. Jugó en cuatro Series Mundiales, ganando el campeonato de 1981. Posee el récord de la franquicia de más juegos jugados en la segunda base con 1,134. Sus 1,145 juegos bateando como primer bate lo colocan en segundo lugar en la organización, solo superado por Maury Wills (1,279).

Lopes tenía 27 años cuando hizo su debut en las Grandes Ligas el 22 de septiembre de 1972.

La siguiente temporada, Steve Garvey, Bill Russell, Ron Cey y Lopes comenzaron el primero de 8 años y medio consecutivos jugando juntos como titulares en el cuadro interior.

Lopes se consagró como uno de los robadores de bases más prolíficos del béisbol. Robó 418 bases con los Dodgers, el segundo total más alto en la historia de la franquicia, solo superado por Wills (490). Lopes ostenta el récord de la franquicia con una tasa de éxito del 83.1% en su carrera (mínimo 100 robos).

El 4 de agosto de 1974, Lopes se convirtió en el primer jugador de los Dodgers desde Wills en robar cuatro bases en un partido, y 20 días después, igualó el récord de la Liga Nacional con cinco robos contra los Cardenales. En 1975, Lopes registró un récord de la MLB de 28 robos consecutivos sin ser atrapado.

Lideró las Grandes Ligas en 1975 con 77 bases robadas y la Liga Nacional en 1976 con 63. En 1978, robó 45 bases en 49 intentos.

En 1978, Lopes tuvo la mejor Serie Mundial de su carrera, comenzando con dos jonrones en el Juego 1 contra los Yankees de Nueva York. También ganó un Guante de Oro esa temporada.

Tras dejar los Dodgers, jugó para los Oakland Athletics (1982-84), los Chicago Cubs (1984-86) y los Houston Astros (1986-87). Robó 557 bases en su carrera —el 26.º mejor registro en la historia de la MLB— y bateó .263 en 1812 partidos de temporada regular, con 155 jonrones, 614 carreras impulsadas, 232 dobles y 50 triples.

Tras su etapa como jugador, Lopes dirigió a los Milwaukee Brewers entre 2000 y 2002. También fue entrenador en los Orioles, Padres, Nationals, Phillies y Dodgers.

Ganó una segunda Serie Mundial como entrenador de primera base de los Phillies antes de regresar a los Dodgers como entrenador de primera base y de corrido de bases entre 2011 y 2015. Pasó sus dos últimas temporadas en las Grandes Ligas como entrenador de primera base de los Nationals en 2016 y 2017.

A Lopes le sobreviven sus hermanos, Patrick y John, y sus hermanas, Jean, Judith, Mary y Nina.