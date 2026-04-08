Comprando futuro

Otra vez se ha puesto de moda en Grandes Ligas que los equipos firmen a su personal joven de más talento, una especie de compra a futuro. Los últimos contratos abarcan un poco menos de diez años, pero ahí aseguran los períodos de arbitraje y el inicio de la agencia libre.De hecho, hay varios dominicanos que son “candidatos” a recibir ofertas de tal naturaleza en estos tiempos, como Elly de la Cruz, en Cincinnati, Oneil Cruz, en los Piratas, y Junior Caminero, con Tampa.

Fueron los Piratas de Pittsburgh los últimos en hacerlo cuando firmaron un pacto de 9 años por US$150 millones con el short stop Konnor Griffin, un muchacho de 19 años de 6 pies y 3 pulgadas de estatura. ¿Qué tan rápido va Griffin? Bastante, porque fue seleccionado del draft USA en 2024, el 9no. en términos generales.

Está debutando en el escenario de las mayores, pero su talento se ve a lo lejos y los Piratas están armando algo para bien temprano. Hace par de años le dieron un pacto de largo plazo al jardinero Bryan Reynolds por US$106.7 millones, y no se atreven a hacerlo con Oneil Cruz por el problema de sus tantos ponches (un 36%) y sus limitaciones defensivas.

En tiempos recientes, Boston dio un paso en ese sentido con la firma de Roman Anthony por 8 años y US$134 millones, Seattle firmó a Colt Emerson por 8 años y US$95 millones y Milwaukee hizo lo mismo con el venezolano Jackson Chourio por 8 años y US$82 millones.

¿Quién sigue? De seguro continuará esa moda, y no se extrañen de que incluyan algún dominicano. Al menos, eso está cerca con el lanzador Freddy Peralta, de los Mets, quien iría a la agencia libre al final de esta campaña.

DE BOSTON

Los Medias Rojas de Boston causan preocupación con un pobre inicio de 4-8 en ganados y perdidos. ¿Por qué? Este club viene de una actuación decente en 2025, tuvieron 89-73 y llegaron en tercer puesto en la División Este de la Americana.

Pero, eso no es suficiente para un equipo que ya se ha acostumbrado a ser ganador, en especial porque en el presente siglo han sumado 4 coronas de campeón (2004-07-13 y 18), el club más ganador del presente siglo en MLB.

Pero, antes de eso a Boston no le ha ido bien.

En 2024 tuvieron 81-81, en 2023 y 2022 finalizaron con igual marca de 78-84, es decir que tuvieron tres años muy malos. Su mejor actuación de esta década fue 2021 con 92-70, segundo lugar de su grupo.

¿Tiene Boston personal de talento para competir bien este año y cruzar de los 90 triunfos? Creo que sí, y ahí están los nombres.

En los jardines, Roman Anthony, Ceddanne Rafaela y el venezolano Wilyer Abreu y Jarren Durán. Otro de Venezuela, Carlos Narváez es el receptor, y en el infield tienen a Cale Durbin, llegado de Milwaukee, en el short Trevor Story, en segunda Marcelo Mayer y en la inicial William Contreras, un buen bate.

Añada al japonés Masataka Yoshida, un bate zurdo que puede ser designado y jardinero.

Pero también tienen buen pitcheo abridor con Sonny Gray, Garrett Crochet, Ranger Suárez y el dominicano Bryan Bello como cuatro titulares. El cubano Aroldis Chapman mostró el año pasado que está bien, y puede continuar como cerrador.

La clave sería, entonces, la calidad del pitcheo de relevo. El manager Alex Cora pudiera estar en problemas si no tiene su equipo en buena posición para mediados de año, se le pueden seguir teniendo paciencia, pero no eternamente. Ese club puede clasificar a play off.

EL JUEGO: Este miércoles, en juego temprano, Boston venció a Milwaukee 5-0 en blanqueada liderada por Sonny Gray, con 6.1 innings de 3 hits, 2 bases por bolas y 2 ponchados. Gray tiene 2-0 y 2.76 de efectividad. Boston se coloca en 4-8, Milwaukee en 8-6… El partido duró 2 horas 36 minutos y la asistencia fue de 28,660.

FALLECIMIENTO: En días pasados, el 13 de marzo, falleció en Estados Unidos Alberto Torres Pezzotti, hijo mayor de Alberto Torres de la Mota, inmortal del deporte dominicano, el primer quisqueyano en participar en unos Juegos Olímpicos (Tokyo, 1964). Su madre, Irene y sus hermanos Sammy, Laura y Christian, informan que sus restos serán sepultados aquí, en Santo Domingo, y tendrán una misa el próximo lunes 13 en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, sector Los Prados, a las 6 P. M.