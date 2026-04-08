Atléticos reaccionan en el noveno y derrotan 3-2 a los Yankees

El dominicano Luis Severino lanzó cinco entradas de sólo dos carreras y siete ponches ante los Yankees de Nueva York, aportando así al triunfo de los Atléticos 3-2 en el Bronx.

Severino no tuvo su mejor día a nivel de control al conceder cinco boletas y permitir cuatro hits, pero pudo salir de las situaciones y culminar las cinco entradas.

La victoria fue para el también dominicano Elvis Alvarado al lanzar dos tercios con el juego empatado en la octava entrada.

Por los Yankees, Amed Rosario se fue de 4-1 con dos ponches.