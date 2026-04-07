Yamamoto lanzó 6 entradas y los Dodgers dominan a los Azulejos

Yoshinobu Yamamoto permitió una carrera en poco más de seis entradas, Shohei Ohtani extendió su mejor racha de juegos embasándose a 42 y los Dodgers de Los Ángeles extendieron su racha ganadora a cinco, al vencer a los Azulejos de Toronto 4-1 el martes por la noche.

Ohtani comenzó el partido con una base por bolas tras cuatro lanzamientos. También conectó un sencillo productor de carrera en la tercera entrada y recibió una base por bolas intencional en la novena.

Alex Freeland conectó tres hits, impulsó una carrera y anotó dos veces. Kyle Tucker se ponchó tres veces en sus primeros cuatro turnos al bate, pero le dio a los Dodgers una ventaja mayor con un sencillo productor de carrera ante Jeff Hoffman en la novena entrada.

Un día después de ser aplastados 14-2 en esta revancha de la Serie Mundial, los Blue Jays extendieron su racha de derrotas a seis juegos. Toronto nunca perdió más de cinco seguidos la temporada pasada.

Yamamoto (2-1), MVP de la Serie Mundial del año pasado en la victoria de Los Ángeles en siete juegos sobre Toronto, permitió una carrera y cinco hits. Otorgó una base por bolas y ponchó a seis.

Yamamoto fue relevado tras permitir un doble y un sencillo al cuadro interior al comienzo de la séptima entrada. Alex Vesia otorgó base por bolas al bateador emergente Davis Schneider para llenar las bases, y luego retiró a los siguientes tres bateadores.

Blake Treinen trabajó en el octavo y Edwin Díaz remató para realizar su cuarta parada en cuatro oportunidades.

Kevin Gausman (0-1) de Toronto permitió tres carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas. El lanzador derecho solo ha recibido una carrera de apoyo en tres aperturas.

El mánager de los Blue Jays, John Schneider, fue expulsado en la parte alta de la quinta entrada por discutir con el árbitro principal, Dan Merzel, tras un lanzamiento ilegal de Gausman.

El campocorto de los Dodgers, Miguel Rojas, fue descartado poco antes del primer lanzamiento para atender un asunto familiar. Hyeseong Kim lo reemplazó.