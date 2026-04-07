Toros adquieren de regreso a Enmanuel Valdez desde las Estrellas

Los Toros del Este siguen haciendo movimientos para tener un roster competitivo y mantener la armonía en el clubhouse, luego de conseguir de vuelta al infielder Enmanuel Vadez en cambio desde las Estrellas Orientales, por el jardinero Marco Luciano.

Valdez, seleccionado por los Toros en la ronda tres del Draft de Novatos del 2021, viene de durar dos campañas con el equipo verde donde conectó tres de sus cuatro cuadrangulares en la liga dominicana y remolcando 15 de sus 23 vueltas en parte de cuatro temporadas en LIDOM.

El nativo de San Juan De la Maguana tiene experiencia de Grandes Ligas en 2023 y 2024 con los Medias Rojas de Boston y en 2025 con los Piratas de Pittsburgh.

"Traemos un bate zurdo de experiencia, buscando balancear aun mas nuestro roster, es un hombre que ya conocemos y que encaja perfectamente en la dinámica que tenemos ahora mismo en el clubhouse," dijo Jesús Mejía, gerente general de los Toros, al momento de anunciar el canje.

El año pasado fue limitado a 31 partidos por una lesión, dando par de cudrangulares y remolcando 12 en 31 partidos en el equipo grande.

De su lado, Luciano apenas vio acción en 10 juegos en su única temporada con los Toros, mayormente saliendo desde la banca, terminó bateando de 12-1 con un par de anotadas.

Este es el primer cambio que los Toros hacen en la temporada baja, ya previamente habían firmado desde la agencia libre a los lanzadores Phillips Valdez y Julián Fernández, al antesalista Dawell Lugo y a los receptores Pedro Severino y Julio E. Rodríguez.