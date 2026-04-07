Sencillo impulsor de Rocchio en la 9na da a Guardianes triunfo 2-1 sobre Reales

El sencillo de Brayan Rocchio con un out en la novena entrada impulsó a CJ Kayfus y le dio el martes a los Guardianes de Cleveland la victoria 2-1 sobre los Reales de Kansas City.

Kayfus conectó un sencillo ante John Schreiber (0-1) y avanzó a segunda cuando Bo Naylor recibió una base por bolas. El sencillo del venezolano Rocchio apenas eludió al segunda base Jonathan India y se internó en el jardín derecho. Kayfus se barrió en el plato y superó el tiro del jardinero derecho Lane Thomas para anotar la carrera de la victoria.

En su debut en Grandes Ligas, el segunda base dominicano Juan Brito para Cleveland. Steven Kwan conectó un sencillo impulsor en la quinta entrada.

El novato Carter Jensen conectó un jonrón por segundo juego consecutivo, el único hit de los Reales. Jensen hizo contacto con una recta cortada en la segunda entrada ante el abridor de Cleveland Gavin Williams y la sacó por encima de la cerca entre el jardín derecho y el central para su tercer cuadrangular de la temporada.

Cade Smith (2-0), el quinto lanzador de los Guardianes, se llevó el triunfo después de retirar en orden a los Reales en la novena. Fue el primer juego de un solo hit de los Guardians desde el 6 de agosto de la temporada pasada ante los Mets de Nueva York.

Cleveland empató el juego en la quinta. Austin Hedges conectó un sencillo con un out, avanzó a segunda con un rodado y anotó cuando Kwan pegó un sencillo de línea al jardín izquierdo.

El juego se adelantó cinco horas debido a un pronóstico nocturno con temperaturas bajo cero.

Sin embargo, al primer lanzamiento había 33 grados, lo que lo convirtió en el juego más frío en el Progressive Field desde el 9 de abril de 2018, contra Detroit, que también fue de 33 grados.