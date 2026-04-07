Skenes mantiene un juego sin hits hasta la sexta y Pittsburgh vencen a los Padres

Paul Skenes, vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, logró su segunda apertura sólida consecutiva, manteniendo a San Diego sin hits hasta la sexta entrada en la victoria de los Piratas de Pittsburgh por 7-1 sobre los Padres el martes por la noche.

Skenes (2-1), quien fue castigado durante la derrota del día inaugural ante los Mets de Nueva York , ponchó a seis y dio dos bases por bolas en 6 1/3 entradas, mientras que redujo su efectividad a 5.54. El primero de los dos hits de los Padres contra el joven de 23 años fue un sencillo limpio al jardín izquierdo de Fernando Tatis Jr. con un out en la sexta entrada.

Xander Bogaerts conectó un jonrón ante Skenes —el primer cuadrangular que permite un abridor de Pittsburgh esta temporada— con un out en la séptima entrada. Skenes salió del partido entre una sonora ovación de los 9.061 espectadores anunciados en una noche fría, mientras los Pirates conseguían su sexta victoria en siete partidos.

Oneil Cruz conectó un doble de dos carreras ante Nick Pivetta (1-2) en la quinta entrada y Nick Gonzales añadió un sencillo de dos carreras para iniciar una octava entrada de cinco carreras para los Pirates. Skenes y tres relevistas se combinaron para permitir solo tres hits.

El campocorto novato de los Pirates, Konnor Griffin, conectó el segundo y tercer hit de su carrera en las Grandes Ligas. El joven de 19 años bateó un sencillo al cuadro en la quinta entrada y anotó desde primera base con un potente batazo de Cruz por la línea del jardín izquierdo. Añadió un sencillo de dos carreras al jardín central en la octava entrada, pocas horas después de que el gerente general de los Pirates, Ben Cherington, declarara que ya se daban las condiciones para un contrato a largo plazo con Griffin.

Pivetta dominó durante las primeras cuatro entradas antes de meterse en problemas en la quinta. El veterano lanzador derecho permitió dos carreras y cuatro hits, con una base por bolas y ocho ponches, su mejor marca de la temporada.