Mauricio le da la victoria a los Metros sobre los Diamondbacks por 4-3 en 10 entradas

El bateador emergente Ronny Mauricio regresó a las Grandes Ligas conectando un sencillo ganador en la décima entrada que le dio a los Mets de Nueva York una victoria de 4-3 sobre los Diamondbacks de Arizona el martes.

Nueva York (7-4) ganó su cuarto partido consecutivo y mejoró su récord a 2-2 en entradas extra esta temporada.

Mauricio, llamado el lunes desde Triple-A Syracuse cuando el bateador Juan Soto fue colocado en la lista de lesionados, conectó un lanzamiento de 0-2 de Paul Sewald (0-2) por encima de la cabeza del jardinero derecho Corbin Carroll para impulsar al corredor automático Francisco Lindor desde tercera base con un out.

Mauricio se quitó el casco y corrió hacia el jardín central antes de ser atrapado por sus compañeros, quienes lo rodearon y lo rociaron con agua en un día ventoso en el Citi Field.

Fue la primera aparición al bate en las Grandes Ligas este año para Mauricio, quien fue enviado a las ligas menores al final de los entrenamientos de primavera. Considerado en su momento un prospecto muy prometedor, debutó en las Grandes Ligas en septiembre de 2023 y pasó gran parte de la temporada pasada en el banquillo de Nueva York tras recuperarse de una lesión de rodilla que lo dejó fuera de juego durante todo 2024.

Luke Weaver (1-0) lanzó una décima entrada perfecta para los Mets, que disputaron su tercer partido consecutivo de entradas extra en casa. Nueva York venció a los Piratas de Pittsburgh 4-2 en 11 entradas el 28 de marzo y perdió 4-3 en 10 entradas al día siguiente.

El bateador emergente Jared Young empató el partido 3-3 para los Mets con un elevado de sacrificio en la octava entrada. Brett Baty conectó un elevado de sacrificio en la primera entrada, y Francisco Álvarez anotó una entrada después gracias a un error de lanzamiento de Carroll tras el doble de Lindor.

El sencillo de dos carreras de Adrian Del Castillo, que empató el partido un lanzamiento después de que su revisión de la ABS anulara un ponche que ponía fin a la entrada, fue el punto culminante de una quinta entrada de tres carreras para los Diamondbacks. Nolan Arenado le siguió con un doble productor de carrera.

Arenado bateó de 2-5 en su primer partido con múltiples hits para Arizona, equipo que lo adquirió de los Cardenales de San Luis en enero.

El abridor de los Mets, Freddy Peralta, permitió tres carreras en 4 2/3 entradas. El lanzador derecho de los Diamondbacks, Zac Gallen, permitió dos carreras (una limpia) en cinco entradas.

El partido comenzó a las 4:10 p. m., tres horas antes de lo previsto debido a la previsión de frío. La temperatura al inicio del partido era de 50 grados.