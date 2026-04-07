Golpeado 24 veces por los Cerveceros, Willson Contreras "está harto"

Para los fieles de Fenway Park, una recta alta y pegada fue la presentación a la larga rivalidad entre Willson Contreras y los Cerveceros.

Para los Cerveceros, fue una oportunidad de tener la última palabra, al menos por una noche.

“Hemos visto esa escena durante los últimos 10 años”, dijo el veterano de Milwaukee, Christian Yelich, tras la emotiva victoria por 8-6 sobre los Medias Rojas el lunes. “No es nada nuevo”.

“Ya hemos pasado por esto, ¿cuántos años llevo yo?, ¿nueve? Parece que cada año”, dijo el abridor de los Cerveceros, Brandon Woodruff. “Él está tratando de jugar su juego y de encender a su equipo. Una vez que entendí lo que estaba pasando, no iba a dejar que me afectara en la lomita. Sabía que tenía un trabajo que hacer”.

Si los Cerveceros no iban a retroceder, Contreras tampoco.

El venezolano está cansado de que los lanzadores de Milwaukee le tiren pegado.

“Siempre dicen, ‘no estoy tratando de darte’, eso ya cansa”, exclamó Contreras. “Así que la próxima vez que me golpeen, voy a llevarme a uno conmigo. Ése es el mensaje”.

Woodruff lanzó hasta el sexto episodio a pesar de los intentos de Contreras por descarrilarlo, y Yelich lideró el aguerrido ataque ofensivo de Milwaukee al embasarse en cuatro ocasiones, recorriendo las bases para anotar una importante carrera de seguro en el octavo inning, mientras los Cerveceros se llevaban el primer juego de una serie que aún promete más drama con dos encuentros por disputarse.

Un error en tiro del jardinero izquierdo de Boston, Roman Anthony, abrió la puerta para que Yelich anotara desde la primera base en el sencillo que puso arriba a Milwaukee, conectado por Garrett Mitchell. Yelich se lanzó de cabeza al plato, se levantó de un salto y celebró como si fuera octubre, y no una fría noche de inicios de abril.

Ese es el tipo de emoción que Contreras, el hermano mayor del receptor de Milwaukee, William Contreras, suele provocar en los Cerveceros. El más reciente episodio de drama incluyó un pelotazo en disputa, algunas palabras hacia Woodruff, una barrida tan fuerte y alta que el spike de Willson rompió el pantalón del campocorto David Hamilton y un doble corto que puso a Milwaukee en aprietos. Cuando conectó un jonrón ante su compatriota Ángel Zerpa en el noveno inning, Contreras se había embasado en cinco ocasiones, igualando su marca personal.

Pero los Cerveceros resistieron. Mejoraron a 8-2, igualando la mejor marca de MLB, mientras que los Medias Rojas cayeron a 2-8, la peor de las Mayores.

“Pasaron muchas cosas esta noche”, dijo Woodruff.

Fue un juego sin mucho brillo hasta el tercer inning, cuando los primeros dos bateadores de los Medias Rojas se embasaron ante Woodruff, antes de que el lanzador tirara un sinker de 92.9 millas por hora alto y pegado a Contreras, pasando justo sobre sus nudillos. La decisión en el terreno fue pelotazo, y Contreras reaccionó como si realmente lo hubieran golpeado, gritando hacia Woodruff camino a la primera base, mientras su hermano menor William se interponía entre ambos intentando calmar la situación.

“Lo intenté, pero es imposible”, dijo William. “Así es como él juega”.

Hay mucha historia detrás de esas palabras. Willson Contreras ha sido golpeado por un lanzamiento en 131 ocasiones en su carrera, y los Cerveceros representan 24 de esos casos, 10 más que cualquier otro equipo. Ningún lanzador lo ha golpeado más veces que Woodruff, seis en 28 enfrentamientos de por vida hasta ese momento. En parte es cuestión de familiaridad, ya que Contreras ha jugado más partidos contra los Cerveceros (121) que ante cualquier otro equipo, tras pasar sus primeras 10 temporadas en Grandes Ligas en la División Central de la Liga Nacional con los Cachorros y los Cardenales antes de ser cambiado a los Medias Rojas en diciembre. Y Woodruff es el jugador con más tiempo en el roster de Milwaukee.

Pero en ocasionesm ha sido algo personal. Durante un tramo particularmente tenso de partidos entre Cachorros y Cerveceros en el 2021, antes de que el bateador designado universal evitara que los pitchers agotaran turnos, el relevista de Chicago Ryan Tepera lanzó una recta detrás de las piernas de Woodruff en lo que pareció ser una represalia por un pelotazo previo a Contreras ese mismo encuentro.

Un par de entradas después, Contreras conectó un largo jonrón que puso arriba a su equipo y mandó a callar al público de Milwaukee mientras recorría las bases.

“Creo que eligieron a la persona equivocada para tirarle”, dijo esa noche. “Ése fue un mensaje”.

Lo que nos regresa a la noche del lunes.

Pero primero: ¿realmente golpeó ese lanzamiento a Contreras?

Los Cerveceros desafiaron la jugada, y la repetición en cámara lenta solamente mostró con claridad que fue una acción muy, muy cerrada. El oficial de repetición en Nueva York mantuvo la decisión en el terreno, indicando que no había evidencia concluyente para revertirla.

“Dijeron que lo golpeó, así que es pelotazo”, dijo William Contreras.

Desde su posición detrás del plato, ¿escuchó algo?

“No”, respondió.

Willson opinó distinto.

“Me molestó, la vez número 24. No es coincidencia”, externó. “Van ahí con intención. Está bien, eso es parte del pitcheo. Pero la próxima vez que me golpeen, el mensaje es claro. Me voy a llevar a uno conmigo”.

Luego la tensión aumentó cuando el venezolano Wilyer Abreu siguió con una roleta productora al medio del cuadro. El segunda base Brice Turang tomó la pelota y le tiró a Hamilton mientras Contreras llegaba con fuerza. Al deslizarse, su spike izquierdo se elevó lo suficiente como para enganchar el pantalón de Hamilton debajo de la rodilla, rompiéndolo.

“Lo revisaré en video esta noche. El umpire dijo que fue una jugada limpia”, comentó el manager de Milwaukee, Pat Murphy. “Sí cortó a Hamilton. Pudo haberlo lastimado seriamente. Pero no se pasó de la base. Es béisbol a la antigua. No vi nada malo”.

Sobre su intención, William Contreras dijo, “No diría que fue a propósito, porque se mantuvo en la base y fue un deslizamiento completamente legal”.

Ambos equipos intercambiaron ataques ofensivos durante el resto de la noche, pasando de una ventaja de 3-0 para los Medias Rojas en la parte baja del tercer inning a un 4-3 a favor de los Cerveceros en la parte alta del cuarto, en un ataque que incluyó tres hits dentro del cuadro, tres bases por bolas, un error productor cargado al ex antesalista de Milwaukee Caleb Durbin, y ningún batazo que saliera del infield.

Fue una ventaja de corta duración gracias, claro, a Contreras, quien conectó un doble productor de dos outs por la línea del jardín derecho ante Woodruff en el cuarto para empatar el juego 5-5. Luego dio sencillo en el séptimo inning y conectó jonrón en el noveno.

“Willson juega con un chip distinto en el hombro que la mayoría, por decirlo así”, destacó Durbin. “La mejor forma de describirlo es que lo quieres cuando está en tu equipo y odias enfrentarlo, así que me alegra de que esté de mi lado este año”.

“Hablé con Willson, ‘lo que sea que esté pasando, te necesito en el juego’”, dijo el piloto de Boston, el puertorriqueño Alex Cora. “Lo dejaremos ahí”.

A pesar de los esfuerzos de su viejo rival, los Cerveceros nunca permitieron que Boston retomara la ventaja.

En apenas 10 partidos de temporada, los Cerveceros ya suman cinco victorias viniendo de atrás.

“Fue una gran victoria. Fue un triunfo de carácter”, dijo Yelich. “Nos quedamos abajo temprano, hacía frío, tenemos un bullpen corto y encontramos la manera de ganar. Estamos dispuestos a competir con cualquiera”.