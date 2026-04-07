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Doblete de Trevor Story da la victoria a Boston sobre Milwaukee

Trevor Story al momento de conectar su doblete ganador en el juego contra Milwaukee.

Trevor Story al momento de conectar su doblete ganador en el juego contra Milwaukee.ap

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Agencia APBoston, EU

Trevor Story conectó un doble de dos carreras en la sexta entrada, y los Medias Rojas de Boston superaron 11 ponches para vencer a los Cerveceros de Milwaukee 3-2 el martes por la noche y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Garrett Crochet ponchó a siete bateadores de los Red Sox, quienes consiguieron su tercera victoria en 11 partidos esta temporada y evitaron un inicio de 2-9, algo que solo ha ocurrido cuatro veces en la historia de la franquicia, la más reciente en 2011.

Crochet (2-1) superó al lanzador derecho de Milwaukee, Jacob Misiorowski, quien ponchó a 10 antes de meterse en problemas en la sexta entrada.

Misiorowski (1-1) ponchó a los primeros cinco bateadores y no permitió ningún hit hasta que Willson Contreras conectó un sencillo al jardín derecho con dos outs en la cuarta entrada. Tras ponchar a Roman Anthony al comienzo de la sexta, Misiorowski se desinfló rápidamente y otorgó bases por bolas a los siguientes tres bateadores. El relevista DL Hall entró para enfrentar a Story, quien conectó un cambio de velocidad en cuenta de 0-2 por la línea del jardín izquierdo para poner a Boston arriba 2-0. Caleb Durbin impulsó otra carrera con un rodado a segunda base.

Milwaukee descontó dos carreras en la séptima entrada después de que Crochet permitiera dos sencillos, llenara las bases con bases por bolas y golpeara a David Hamilton con un lanzamiento, acercando a Milwaukee a 3-1. El bateador emergente Christian Yelich impulsó una carrera con una jugada de selección contra el relevista Zack Kelly.

Crochet permitió dos carreras y cinco hits en 6 1/3 entradas, con dos bases por bolas y un bateador golpeado. Aroldis Chapman consiguió su tercer salvamento con una novena entrada sin carreras.

Misiorowski lanzó 5 1/3 entradas, permitiendo tres carreras, dos hits y cuatro bases por bolas, además de golpear a un bateador. Fue el cuarto partido de su carrera y la segunda vez en la temporada que Misiorowski ponchó al menos a 10 bateadores.

El segunda base de Milwaukee, Brice Turang, se perdió su primer partido de la temporada debido a lo que el mánager Pat Murphy describió como una lesión en el pie o el tobillo.

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