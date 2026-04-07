Doblete de Trevor Story da la victoria a Boston sobre Milwaukee

Trevor Story conectó un doble de dos carreras en la sexta entrada, y los Medias Rojas de Boston superaron 11 ponches para vencer a los Cerveceros de Milwaukee 3-2 el martes por la noche y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Garrett Crochet ponchó a siete bateadores de los Red Sox, quienes consiguieron su tercera victoria en 11 partidos esta temporada y evitaron un inicio de 2-9, algo que solo ha ocurrido cuatro veces en la historia de la franquicia, la más reciente en 2011.

Crochet (2-1) superó al lanzador derecho de Milwaukee, Jacob Misiorowski, quien ponchó a 10 antes de meterse en problemas en la sexta entrada.

Misiorowski (1-1) ponchó a los primeros cinco bateadores y no permitió ningún hit hasta que Willson Contreras conectó un sencillo al jardín derecho con dos outs en la cuarta entrada. Tras ponchar a Roman Anthony al comienzo de la sexta, Misiorowski se desinfló rápidamente y otorgó bases por bolas a los siguientes tres bateadores. El relevista DL Hall entró para enfrentar a Story, quien conectó un cambio de velocidad en cuenta de 0-2 por la línea del jardín izquierdo para poner a Boston arriba 2-0. Caleb Durbin impulsó otra carrera con un rodado a segunda base.

Milwaukee descontó dos carreras en la séptima entrada después de que Crochet permitiera dos sencillos, llenara las bases con bases por bolas y golpeara a David Hamilton con un lanzamiento, acercando a Milwaukee a 3-1. El bateador emergente Christian Yelich impulsó una carrera con una jugada de selección contra el relevista Zack Kelly.

Crochet permitió dos carreras y cinco hits en 6 1/3 entradas, con dos bases por bolas y un bateador golpeado. Aroldis Chapman consiguió su tercer salvamento con una novena entrada sin carreras.

Misiorowski lanzó 5 1/3 entradas, permitiendo tres carreras, dos hits y cuatro bases por bolas, además de golpear a un bateador. Fue el cuarto partido de su carrera y la segunda vez en la temporada que Misiorowski ponchó al menos a 10 bateadores.

El segunda base de Milwaukee, Brice Turang, se perdió su primer partido de la temporada debido a lo que el mánager Pat Murphy describió como una lesión en el pie o el tobillo.